全國單一場域數量最多 鰲峰山公園34座溜滑梯3月完工

谷溜遊戲場溜滑梯高達34座。(記者廖耀東攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市清水鰲峰山運動公園近年大改造，台中市府斥資7600多萬元，打造一座全國溜滑梯最多、造型最多元的「谷溜遊戲場」，即將在3月中旬完工啟用，預料將掀起風潮，吸引親子遊客嘗鮮體驗。

鰲峰山公園近年新設「競合遊戲場」，引進國外最新的攀爬設施包括「極限飛輪」和「部落格子攀岩場」，鍛鍊平衡韻律感及肌力訓練，成為孩童與青少年「放電」的最佳場所，一度大受歡迎，吸引各地親子遊玩，但隨著各地公園廣設遊戲場，鰲峰山人潮逐漸減少。

大力爭取鰲峰山公園設施的市議長張清照表示，時隔近10年，再度爭取充實鰲峰山公園的遊戲設施，市府斥資7625萬元，利用原本的陽光草坪與綠樹空間，依地型打造一座「谷溜遊戲場」，單一場域就擁有多達34座溜滑梯，還有各式各樣的滑梯設計，目前工程進度已完成7成，也期許完工後成為海線新亮點，帶動地方觀光與旅遊人潮。

建設局長陳大田指出，遊戲場內最主要遊具「大樹遊戲塔」，工程進度已達七成以上，另還有排笛滑梯區、娜卡雙辮滑梯區、石塔滑梯區、小樹遊戲塔，每個滑梯各有特色。另還有成人體健區、共融遊戲場與高架步道老少咸宜，鰲峰山公園適合全家到訪。

