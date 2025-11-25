全國嘻哈擂台賽熱力登場 近200名青年齊聚竹縣開麥對決
【記者 李宏燁／新竹縣 報導】由新竹縣政府教育局主辦的「Mic Check：開麥即戰」114年度全國嘻哈擂台賽於遠東百貨竹北店戶外廣場火熱登場，吸引全國近200位平均年齡僅23歲的青年選手參賽。選手們分別挑戰「單人賽道」與「團體賽道」，爭奪總獎金18萬元，以原創歌詞、舞台能量與獨特音樂態度，展現新生代最具爆發力的嘻哈創作。
一開場由義民高中爵舞社帶來震撼舞步，瞬間炒熱現場氣氛，緊接著在單人賽道13位、團體賽道9組選手的輪番登台中，賽事全面進入高潮。無論是饒舌技巧、舞台魅力或詞曲內容，都充分展現台灣年輕世代的創意與生命力。為鼓勵更多青年投入文化創作，今年更特別增設「未來之聲獎」，邀請18歲以下選手勇敢挑戰舞台，讓更多新聲音被看見。
▲冠軍Robby獲得獎金3萬5,000元，亞軍由狗人Doggydogo獲得2萬元，季軍黃右年 ASSKiD獲得1萬5,000元。
本屆評審團陣容堅強，由嘻哈OG老莫 ILL MO、金曲歌王 Leo王，以及風格鮮明的蛋頭 BG8LOCC共同坐鎮。三位評審不僅帶來精彩講評，也在現場驚喜演出。老莫與蛋頭更首度公開合體演唱賽事主題曲《開戰信號 Game On》，將「新竹客家精神 × 半導體產業動能」巧妙融合於節奏與詞韻中，引爆全場高潮。
經過激烈角逐，最後脫穎而出的選手競逐出豐碩成果。其中單人賽道由 Robby 奪下冠軍，贏得獎金3萬5,000元；亞軍為狗人 Doggydogo、季軍為黃右年 ASSKiD。團體賽道則由媽三獸強勢稱王，奪下冠軍與5萬元獎金；木柵壞鄰居獲亞軍、錯頻 Error Frequency 奪季軍。此外，「未來之聲獎」由年僅17歲的 Vanta 贏得，展現新世代驚人氣勢。頒獎典禮由縣府教育局長楊郡慈親自頒發，肯定所有參賽者以音樂展現自我、勇敢追夢。
▲本屆特別設立「未來之聲獎」獎金1萬元由年僅17歲的Vanta獲得。
楊郡慈局長表示，竹縣去年首次辦理全國嘻哈擂台賽便大受好評，今年更吸引多位優秀選手回歸挑戰。值得一提的是，入圍決賽的選手中有5位未滿18歲，展現世代傳承與年輕文化蓬勃發展的力量。她強調，縣府將持續推動青年文化、表演藝術與創作相關計畫，讓更多有夢想的青年找到舞台、勇敢發聲，打造新竹成為兼具科技與文化能量的青春城市。
本屆活動雖完美落幕，但青年創作能量持續延燒。更多照片與精彩花絮將陸續於賽事官網及新竹縣政府教育局青年事務科粉絲專頁公布，邀請全國民眾共同回味這場年度最強嘻哈盛事。（圖：新竹縣政府提供）
