全國圍棋菁英齊聚田中龍江館 慈恩獅子會攜手友會推展正向休閒風氣

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】為彰顯國際獅子會八大職業精神、推廣有益學童身心發展的圍棋活動，慈恩國際獅子會於假日逾田中龍江館盛大舉辦「2025獅子盃全國圍棋公開賽暨國際獅子會八大職業宣導公益園遊會」。在各友會的大力協助下，會場宛如一場嘉年華，多元活動與活力十足的志工服務，使現場氣氛熱鬧非凡。

「2025獅子盃全國圍棋公開賽暨國際獅子會八大職業宣導公益園遊會」，在各友會的大力協助下成功辦理。（圖／記者周厚賢攝）

慈恩獅子會會長陳明君表示，與師姐妹們從半年前開始投入籌備，「我們的目標很清楚，就是要推展公益，也希望透過正當休閒活動讓更多家庭受惠。」本次活動內容豐富，不僅包括全國規模的圍棋比賽，更結合健檢攤位、闖關遊戲以及多輛美食餐車，吸引許多親子及友會成員參與，在愉快的假日時光中體驗服務精神與參與熱情。

慈恩獅子會會長陳明君上任以來，致力推動公益服務的努力得到社會上高度的評價。（圖／記者周厚賢攝）

國際獅子會300第二區總監陳家韋也親臨現場，對陳明君會長的精心策劃與執行力給予高度肯定。他表示，獅子會能夠在社會上持續發揚光大，正是因為各分會師兄姐們無私奉獻的力量。「本次活動能吸引跨單位支持並創造如此亮眼的成果，是慈恩獅子會團隊努力的最佳證明。」

慈恩獅子會舉辦的全國圍棋公開賽，旨在提倡對下一代才智最有助益的活動。（圖／記者周厚賢攝）

本次全國圍棋公開賽吸引數百名選手參加，參賽者多為兒童及青少年。陳家韋總監指出，圍棋競賽能促進專注力與邏輯思維，對孩子的人格特質與創造力發展有深遠助益。他也期盼獅子會持續透過多元公益活動，陪伴下一代累積力量、展現未來的無限可能。而這場活動不只為地方帶來一場寓教於樂、公益與文化兼具的美好盛會；更是高度展現國際獅子會立足地方與社區所締造出卓越的成就，不負創會宗旨。