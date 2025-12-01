全國土雞創意大賽嘉大登場 免費試吃限量好禮等你拿

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】為推廣國產土雞產業、提升社會大眾對土雞料理的認識與喜愛，由農業部指導、中華民國禽肉行銷發展協會主辦、嘉義大學動物科學系執行的2025年臺灣土雞創意饗宴料理競賽「新味力·新生活」，12月10日將在嘉大蘭潭校區動物產品研發推廣中心前盛大舉行。活動匯聚全臺高中職與大專校院的料理選手，更邀集多家知名土雞品牌及食品企業共同參與，打造一場結合創意競賽、品牌市集與土雞文化推廣的年終美食盛典。

本次競賽以國產土雞為核心，邀請來自全臺的優秀選手發揮巧思，端出兼具創意與美味的特色料理，展現土雞在傳統、創新乃至跨界料理中的多元風貌。現場不僅開放民眾免費試吃參賽作品，更能直觀感受不同料理手法所呈現的口感與風味差異，帶領大眾重新認識熟悉卻又充滿驚喜的國產土雞。

活動現場邀集十家國內知名土雞與食品企業設置品牌市集，展示多元化的土雞產品與蛋製品，其亮點包含：元進莊企業股份有限公司土雞肉鬆；雞大王甘蔗雞與鹹水雞；御田食品滴雞精；興禽食品雞湯包與生鮮切盤；凱馨實業雞肉酥與烏骨雞精；台灣福基油雞系列；三金農業科技香草雞滴雞精；奔跑蛋創意蛋甜點；元榆牧場冷凍即食甘蔗雞，以及大成長城鹿野土雞的招牌鹿野夯雞等，多家品牌齊聚一堂，展售並提供試吃，讓民眾能從產地到餐桌全面認識土雞產業的豐富樣貌。

動物科學系陳祥良老師表示，「2025年臺灣土雞創意饗宴」不僅是一場料理比賽，更是推動在地農業、食品加工與飲食文化的重要交流平台。透過選手創意呈現與企業參與，期望讓國產土雞以更多元的形式接觸大眾，進一步提升消費者對土雞產品的認識與支持。

為回饋現場參與民眾，本次活動亦推出限量好禮，只要完成品評問卷，即可獲得「精美紀念杯裝組」乙份，共計 100 組，送完為止。誠摯邀請民眾前來品嚐美味、參與互動，體驗國產土雞的全新魅力。

圖：2025年臺灣土雞創意饗宴料理競賽「新味力·新生活」，12月10日將在嘉大蘭潭校區動物產品研發推廣中心前盛大舉行。活動匯聚全臺高中職與大專校院的料理選手，更邀集多家知名土雞品牌及食品企業共同參與，打造一場結合創意競賽、品牌市集與土雞文化推廣的年終美食盛典。（照片嘉義大學提供）