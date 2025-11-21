全國地方學研討會登場

為期二天，二０二五年第四屆全國地方學研討會昨在新北市揭幕，探討從地方出發走向國際的新北學能量。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

二０二五年第四屆全國地方學研討會廿一日於新北市登場，為期二天，研討會邀集全國各縣市代表、國內外專家學者與會發表研究成果，並推展地方學的發展應用，以跨域比較的視野進行近代東亞各國地方學發展的探討，呈現從地方出發，走向國際的新北學能量。

文化局副局長于玟指出，新北市幅員遼闊，地方特色多元，市立圖書館自二０一五年起推動「在地知識學專區」計畫，至今全市各行政區分館設立三十個主題專區；並自二０一九年起攜手國立台北大學海山學研究中心，透過公部門與學校的合作，每年舉辦學術研討會，開創出豐碩的地方學研究成果。

于玟表示，今年適逢海山學研究中心創立十週年，承辦今年全國地方學研討會，為深化國內外地方學團隊的對話與交流，邀請台、美、韓、日、香港等國學者，共同討論全國地方學發展趨勢，並將發表多篇論文探討新北在地文化，包括走讀淡水歷史文化遊程設計、從板橋浮洲與新莊西盛地區迎尪公信仰、北台灣礦業發展的歷史脈絡海山郡的礦業鐵道、三峽地區飲食文化與藍染產業發展、及新北市圖典藏的《台北州檔案》探討鶯歌地區在日治時期的都市空間變遷等。