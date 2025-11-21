全國地方學研討會 新北連接國際

「2025年第四屆全國地方學研討會」21日起在國立台北大學展開為期2天的學術盛會。新北市文化局今年首度承辦全國地方學研討會，邀集全國各縣市代表、國內外專家學者與會交流，以跨域比較的視野，探討近代東亞各國地方學的發展，進而推展地方學的應用，將地方文化推向國際。

文化局副局長于玟表示，近年來新北市積極發展在地的「地方學」，於各行政區圖書分館設置「在地知識學專區」，深耕在地歷史文化與風土特色，更與台北大學海山學研究中心合作，每年以不同主題舉辦學術研討會，發表研究成果並推展地方學的發展及應用。

于玟指出，新北市幅員遼闊，地方特色多元，新北市立圖書館自民國104年起在全市各區圖書分館共設立30個「在地知識學專區」，並透過公部門與學校的合作，每年舉辦學術研討會，邀請台、美、韓、日、香港等地學者，探討新北在地文化，包括走讀淡水歷史文化、板橋浮洲與新莊西盛地區迎尪公信仰等。

今年研討會主題涵蓋地方學與USR、地方學的創意實踐、地方發展與人際網絡、地方學的學理建構、地方發展與信仰、地方產業的再詮釋等多元議題。

台北大學校長林道通表示，1990年代以來，台灣各地興起「地方學」風潮，逐步形成跨領域的知識網絡，成為當代台灣學術發展與社會實踐交會的重要力量。台北大學海山學研究中心致力地方學研究與在地實踐行動，未來將持續打造「台灣地方文史研究重鎮」，為推動地方學研究與知識創新持續努力。