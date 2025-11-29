全國城鄉局處長論壇 張善政：新興區域發展與老舊城區再生並重前行

張市長出席2025全國城鄉局處長論壇與嘉賓合影。





桃園市長張善政29日上午前往桃園會展中心，出席「第二十一屆(2025)全國城鄉局處長論壇」。張市長表示，都市規劃不僅要帶動新興區域建設，也要振興老舊城區持續再生，確保城市整體均衡而穩健地向前發展。市府將持續推動重大建設與都市再生，加速帶動桃園城市發展再升級。

張善政會中分享三項桃園城市發展議題。張市長指出，首先在老舊城區再生方面，市府推動桃園與中壢火車站周邊老舊區域更新，致力改善市容、重現地方活力。其次是桃園鐵路地下化，鐵路地下化後所釋出的地面空間將成為未來都市發展的關鍵綠色廊帶，市府正進行周延的都市計畫變更，為城市整體空間布局奠定重要基礎。第三則為桃園航空城開發，航空城是全國規模最大的土地開發計畫，目前已邁入工程階段，拆遷安置住宅陸續交屋，市府將持續強化中央與地方的合作，攜手推動航空城開發與桃園產業發展。

內政部政務次長董建宏表示，回顧臺灣自1970年代以來的發展歷程，過往以高產值掛帥，城市風貌工廠林立。如今極端氣候近年對臺灣造成嚴峻衝擊，人定勝天的觀念亦隨之翻轉，經濟發展需更重視自然環境承載。因此，內政部推動《國土計畫法》，期盼於健全架構下重新配置生活空間與有效利用資源。此外，臺灣亦面臨高齡化與少子化問題，內政部推動「老宅延壽特別計畫」，同時推進《都市危險及老舊建築物加速重建條例》法制化，盼透過都更、危老及老宅延壽計畫改善建築空間與基地條件，以改善長輩居住品質、促使舊市區重新活化。

中華民國都市計劃學會理事長白仁德表示，在全球趨勢與國際思潮推動下，各地方政府所面臨的課題不盡相同，包括城市轉型以及新國土計畫課題等挑戰，本屆論壇以「空間規劃的新思維」為主軸，提供中央與地方縣市局處首長交流的平台，期盼透過論壇的平台彼此支持、共享實務經驗，共同尋求解方。

都市發展局說明，在「六大區域產業與生活圈」政策啟動下，各縣市的空間結構與發展模式正面臨重要轉型。桃園近10年新增近25萬人口，城市快速成長，使公共設施服務系統的供給更加迫切。為回應市民需求，市府在推動桃園鐵路地下化與捷運建設的同時，將導入「TOD+」城市發展策略，結合15分鐘生活圈與整體住宅政策，打造更友善、更便利的生活環境。

桃園為六都最年輕城市，在都市規劃上可借鏡多個縣市的成功經驗，未來將持續透過城市空間會報檢視全市公共設施分布，合理配置資源，並透過美學平台深化城市意象討論，提升整體城市風貌。包括內政部政務次長董建宏、國土署署長吳欣修、市府都市發展局局長江南志、工務局副局長洪嘉潞、交通局副局長王旭斌、農業局副局長黃玉詩、中華民國都市計劃學會理事長白仁德及各縣市城鄉局處首長等均一同出席。

