全國大南瓜賽 淡水開鑼
▲114年冠軍大南瓜重732台斤。
（圖：新北市農業局提供）
正值淡水南瓜盛產季節，新北市政府農業局輔導淡水區農會，於六月13日、14日兩天，在淡水捷運站後方的金色水岸盛大舉辦「全國大南瓜比賽頒獎暨展售會」。現場將首度公開展示今年全國大南瓜比賽各組別的優勝南瓜，並集結三十個來自全國各地的優質農漁產品攤位與多項手作體驗活動，盛情邀請全國民眾前來淡水賞南瓜、品南瓜，暢遊美麗的淡水河畔。
活動期間，現場將展示全台各地農友精心栽培的優勝南瓜，包含體型壯觀的「重量組」、展現美學巧思的「創意組」、兼具外觀與色澤的「品質組」，以及強調口感與甜度的「食用品質組」；現場亦精心布置繽紛的南瓜牆供民眾拍照留念。除欣賞巨無霸與各式特色南瓜，市集更販售淡水當季新鮮南瓜、各式深加工商品及全國優質農漁特產，如三峽區農會的優質茶葉與天然蜂蜜，汐止區農會亦特別出動農產品胖卡車到場共襄盛舉。
今年活動更首度結合新北幣，民眾凡提前下載註冊「我的新北市」應用程式會員，於現場拍照並在臉書發布公開貼文，加上「全國唯一大南瓜比賽在淡水」之主題標籤，並標註農業局「稼日蒔光」粉絲專頁，即可領取價值一百元之新北幣合作店家優惠券，可於今年七月三十一日前折抵使用。
淡水區農會理事長呂鈞鴻表示，開辦全國大南瓜比賽以來，成功建立農友間的技術交流平台，共同精進栗子南瓜的栽培管理，進而大幅提升南瓜品質。因產地鄰近大台北消費市場，果肉於七至八分熟時採收，能完美鎖住最佳甜度與絕佳口感，每年產季皆掀起搶購熱潮。農會近年亦針對南瓜開發多元加工品，今年全新推出「南瓜樂蔬菜園」餅乾，甫上市便深獲市場青睞，歡迎民眾到場選購。
新北市農業局長諶錫輝強調，為鼓勵地方發展特色南瓜產業，市府積極輔導農會辦理全國性賽事，去年的冠軍大南瓜重達732台斤，目前全國紀錄更保持在925台斤高門檻，期盼今年農友能再創佳績，也邀請市民朋友以實際行動支持新北農友。
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