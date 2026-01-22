全國大專校長會議屏科大登場 鄭英耀：人才培育不能等

全國大專校長會議屏科大登場

鄭英耀部長：人才培育不能等

教育部長鄭英耀在全國大專校長會議開幕致辭時表示，面對AI世代，人才的培育不能等待，同時大學間的學術交流不能只滿足於小確幸，而是要有更廣的視野和企圖。

115年全國大專校長會議，在屏東科技大學展開兩天的議程，今年會議主題訂為數位賦能．智慧驅動，教育部長鄭英耀在開幕致辭時表示，隨著科技和產業的快速發展，他認為身為校務的治理者，人才的培育不能等待。

鄭部長他同時也表示，未來大學的國際學術交流，不能再滿足於小確幸，而要有廣的視野和企圖。

今年的大專校長會議首日，配合會議主題，分別安排了三場的專題演講，包括鄭英耀部長談科技人文素養兼備的未來人才、國科會主委吳誠文的振興科技提昇研發效益及前google臺灣董事總經理簡立峰談企業AI賦能與未來人才。