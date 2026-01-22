全國大專校院校長會議 聚焦AI時代教育轉型

記者黃朝琴／屏東報導

115年全國大專校院校長會議今（22）日於屏東科技大學登場，以「數位賦能、智慧驅動」為主題，聚焦AI時代教育的數位轉型、大學在地國際化深化、人工智慧對學術界衝擊，以及AI時代共築未來半導體人才新生態等議題，超過150位公私立校院校長齊聚一堂，攜手勾勒臺灣高教新願景。

教育部長鄭英耀開幕致詞表示，各大學不能被動等待，等待只有被淘汰，應該主動面對挑戰，更主動因應產業變化，人才培育應有更宏觀思維，校務治理也要與時俱進，思考與國際進行更多交流。大學講師聘用機制可以有更多彈性，提供留任獎金給任滿5年或10年的教授，留住人才才能培育人才，人才是全球移動。

鄭英耀以「科技與人文素養兼備的未來人才」為主題，分享臺灣需要的人才培育，喊話各大學運用AI提升辦學。他提到，科技發展快速，大學不能再用過去教學方式，前幾年還在討論大學用甚麼態度面對AI進入校園，現在已經在談如何有效運用AI來協助教學。

鄭英耀指出，美國普渡大學要求2026年秋季入學的大學部學生，畢業前須具備「人工智慧應用能力」，確保學生在AI驅動的未來職場具備核心競爭力，也就是將「AI應用能力」列為大學畢業門檻，在技術快速變革的時代，大學教育必須領先於產業需求，未來職場需要的不只是「會用AI」，更是具備「懂AI、能批判思辨、負責任」的特質。

國科會主任委員吳誠文主講「振興科技提升研發效益」，探討如何將科研成果轉化為社會價值，促進學術創新與產業發展。另外，因應AI世代來臨與未來人才的人機協作等議題，下午時段則由前Google臺灣董事總經理簡立峰博士以「企業AI賦能與未來人才」為主題，分享數位時代須具備的能力。

全國大專校院校長會議今日於屏科大登場，150位公私立校院校長齊聚一堂。（教育部提供）

