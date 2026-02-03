全國大專校院熱舞大賽 陳漢典與選手同台共舞

記者周毓洵／臺北報導

邁入第15年的「114年全國大專校院熱舞大賽」進入決賽，晉級8強的選手使出渾身解數，爭奪各組冠軍。各組冠軍終於出爐，排舞組冠軍由「VXN」以高完成度與強烈舞台魅力征服全場；All Style 3on3 Battle冠軍由「Waxizhengmei」展現驚人默契與即興實力；霹靂舞1對1男、女子組冠軍分別由彭邦安與郭恩如拿下。決賽實況將於2月7日週六下午3時在民視無線台播出，喜歡舞蹈的觀眾千萬別錯過。

廣告 廣告

今年賽事吸引大量年輕舞者參與，除了考驗整齊度與創意的「排舞組」，還有節奏變化莫測、全靠臨場反應的「All Style 3on3 Battle組」，以及帥度、爆發力兼具的「霹靂舞1對1」男、女子組。選手們輪番上陣，不論是精心編排的團體舞，還是即興Battle，每一場都讓觀眾目不轉睛。

擔任主持人的陳漢典曾是熱舞社一員，還因練舞導致椎間盤突出。他表示，看到年輕舞者對舞蹈的熱情，內心立刻沸騰。他說：「比賽名次不是最重要的，最重要的是要被大家記住，你要如何同中求異。」現場更親自下場與選手同台熱舞，帶動全場氣氛，讓觀眾尖叫連連。

此外，多位街舞界重量級評審也到場，與主持人陳漢典一同共舞，舞台瞬間變成大型即興派對。主辦單位表示，希望透過大專校院熱舞大賽，讓更多年輕舞者站上舞台、被看見，也讓街舞文化在校園持續發光。

「114年全國大專校院熱舞大賽」邀熱舞社出身陳漢典主持，2月7日民視無線台週六下午3時播出決賽實況。（民視提供）

「114年全國大專校院熱舞大賽」主持人陳漢典身為熱舞社出身，親自下場與選手共舞，現場氣氛瞬間爆棚。（民視提供）