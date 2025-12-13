全國天主教學校週台南登場 師生親子健走傳遞陪伴力量

健走隊伍抵達二空天主堂，透過祝福與陪伴，為這趟「為家庭而走」畫下溫暖句點。（記者林怡孜攝）

記者林怡孜／台南報導

為呼應「二０二五全國天主教學校週」主題，來自全台各地的天主教學校師生與家長日前齊聚台南，透過一場健走活動，用實際行動表達對家庭陪伴與世代連結的重視。活動以「為家庭而走」為核心概念，邀請親子攜手同行，讓教育走出校園，回到生活現場。除德光師生、家長外，另有聖功女中，高雄文藻外語大學，嘉義輔仁中學，雲林正心中學的師生、家長，約四百人共襄盛舉。

上午九時，健走隊伍在德光中學集結出發，學生高舉象徵希望與關懷的旗幟，師長與家長陪伴在側，隊伍沿途行經巴克禮公園，欣賞城市街道與綠意空間，在行走中交流。活動鼓勵參與者放慢腳步，感受同行的節奏與彼此的存在。

德光中學表示，健走不只是運動形式，更是一種生活教育。透過親子共同完成一段路程，讓孩子在過程中學習關懷、尊重與合作，也讓大人重新思考家庭在忙碌生活中的位置。活動中不乏跨校交流的畫面，不同年齡、背景的參與者在自然互動中拉近距離，展現教育的柔軟力量。

健走行程最後來到二空天主堂，隊伍在莊靜的空間中稍作停留，透過簡單的祝福與分享，為這趟「為家庭而走」的旅程畫下溫暖句點。參與師生與家長也紛紛表示，這樣的活動讓人重新感受到陪伴的價值，也讓家庭成為教育最穩固的後盾。

「天主教學校週」是台灣的天主教學校校務發展協會所主辦的年度活動，每年由在台的四十五所天主教學校分區輪流承辦。二０二五年由台南市天主教德光高級中學承辦。