全國太魯閣族運動會6/13開幕 金曲卡司助陣選手之夜

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第三屆全國太魯閣族運動會在秀林鄉展開。（圖：秀林鄉公所提供）

「第三屆全國太魯閣族運動會」6月13日星期六將在花蓮縣秀林鄉水源村「東方夏威夷」舊址盛大登場。秀林鄉長王玫瑰邀請全國民眾與旅外族人一同返鄉，參與這場融合傳統文化、熱血競技與流行音樂的年度盛事。

開幕典禮訂於6月13日下午3點30分正式開始，開幕將以「山之火呼喚」為主題，重現太魯閣族傳統的GAYA精神。典禮中特別規劃了莊嚴的聖火引入儀式，透過戰舞、狩獵弓箭等象徵元素，將取自祖源地南投德鹿谷村的母火點燃聖火台，宣告賽事正式啟動。

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開幕儀式及選手之夜，大卡司助陣。（圖：秀林鄉公所提供）

緊接在開幕式之後，晚間6點將迎來萬眾矚目的「選手之夜」。今年陣容堪稱歷屆之最，主辦單位力邀金曲實力派歌手同台飆嗓，包括紀曉君、人氣原民團體BOXING與黑旋風將輪番獻唱。活動結合部落樂舞、DJ電音及璀璨煙火秀，將嗨翻東方夏威夷夜空，為來自全國各地的選手洗去征戰的疲憊。

開幕儀式同時舉辦市集活動，邀請鄉親前往參加拿好康。（圖：秀林鄉公所提供）

秀林鄉公所指出，今年競賽項目豐富多元，兼顧現代體育與傳統技藝。球類賽事包括籃球、排球及慢速壘球，考驗團隊默契與戰術配合。田徑項目則涵蓋短跑、長跑、接力賽及標槍，展現速度與爆發力的極限。此外，深具文化意涵的傳統競技更是賽會一大亮點，包含傳統射箭、鋸木、拔河及負重接力，重現太魯閣族與山林共存的生活智慧。各項賽事將於開幕後陸續展開，預計將吸引上千名來自全國各地的族中好手同場競技。

精彩活動賽事不容錯過。（圖：秀林鄉公所提供）

為讓無法到場的族人也能參與盛會，主辦單位將在「第三屆全國太魯閣族運動會」官方粉絲專頁及YouTube頻道進行全程網路直播。秀林鄉長王玫瑰表示：「這不僅是一場運動會，更是0403震後秀林鄉展現強韌生命力的時刻。我們準備好了，歡迎大家這週末來秀林，感受我們最真摯的熱情！」（梁國榮報導）

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