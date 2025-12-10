全國好人好事代表表揚大會 蔣萬安肯定八德獎傳承善念、凝聚社會力量

▲臺北市長蔣萬安今日出席「中華民國好人好事代表八德獎頒獎典禮」，與全國善行代表齊聚一堂。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】臺北市長蔣萬安今（10）日出席「中華民國好人好事代表八德獎頒獎典禮」，與全國善行代表齊聚一堂。他表示，每次參與八德獎典禮都深受感動，這正是「臺灣最美麗的風景是人」最真實的展現。

蔣萬安指出，各宗教都以「向善」為核心，不論是聖經所言「施比受更有福」，或星雲法師倡導的「做好事、說好話、存好心」，都提醒我們主動關懷弱勢、在需要時伸出援手。他也強調，真正的幸福不在於擁有多少，而在於願意付出多少。

八德獎自創辦至今已67年，他感謝中華民國表揚好人好事運動協會長期投入公益，持續推動並傳承善行文化，十分不容易，也令人敬佩。北市府未來也會持續全力支持八德獎表揚活動，期盼這項充滿意義的獎項能延續百年，讓善的力量不斷流傳。

今年臺北市共有兩位代表獲得八德獎肯定。蔣萬安分享，葉女士多年投入慈善，協助清寒學生、提供獎助學金、捐贈救護車、支持營養午餐，以實際行動帶來社會的溫暖；另一位周女士則是企業經營有成後積極回饋社會，捐贈復康巴士、心肺復甦器等醫療設備，展現企業家的愛與責任。

最後，蔣萬安恭喜所有得獎者，也祝福與會貴賓平安健康、一切順心，並呼籲大家一起成為好人好事的實踐者，讓社會更加美好。