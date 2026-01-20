全國學生注意！明起連補3天課 換30天超長寒假

全國高中職以下學校今天舉行114學年度第一學期結業式，雲林縣明天（21日）起補課3天。（周麗蘭攝）

全國高中職以下學校今天舉行114學年度第一學期結業式，全國明天（21日）起補課3天，雲林縣府教育處說明，下學期是2月11日開學，但2月14日起連休9天周末及春節年假，所以2月11日至13日的上課日移到明天起補課3天，使寒假從1月24日連續放到2月22日。

今年「廣義」農曆春節假期長達9天，14日放到至22日，其中14日、15日、21日、22日是周末假期。

高中職以下學校今年寒假是1月21日到2月10日，2月11日開學，但14日起開始又放9天年假，變成11日、12日、13日上學3天又開始放假。

雲林縣府教育處說，僅上課3天即接續放長假恐影響學習節奏，經教育部同意，將2月11日至13日的上課日調整為放假，在1月21日至23日提前補課。

調整後的寒假天數由21天變成連續休假30天（含周末假日），2月23日（周一）再正式恢復上課。

雲林縣國中小學今舉行結業式，但老師提醒明天（21日）仍需到校上課，也有教師也在聯絡簿中註明明天補課是下學期課程，請學生儘量不要請假，有些家長搞不清楚到底補甚麼課，在社群平台發文詢問。

