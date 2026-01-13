全國學生美術比賽南應大獲佳績 兩位學生得特優

水墨類大專組特優王偲紜

西畫類大專組特優劉柏佑

114學年度全國學生美術比賽，臺南應用科技大學美術系的學生共有15位同學榮獲佳績。其中西畫類大專組特優的劉柏佑同學，其作品<Repair&Fixed>，利用細緻的繪畫技法表達引擎可以說是一台車的心臟，只要內部零件有所損壞，整台車運作都會出問題。

另一位榮獲水墨類大專組特優的王偲紜同學，其作品<被剝奪者>的創作發想來自於王同學觀看白犀牛的故事之後產生的感嘆。