全國學生美術比賽 長榮大學鄭伊珊同學連續2年獲得書法類獎項





長榮大學書畫藝術學系專注水墨、書法、篆刻等專業領域，積極培育優秀人才，期能在業界發光發熱。114學年度全國學生美術比賽得獎名單公佈，長榮大學書畫藝術學系學生鄭伊珊獲得大專組優等獎，繼113學年度獲得特優獎後再度獲獎，表現優異，為個人及學校爭光。

全國學生美術比賽民國40年開辦，至今已邁入第74屆。比賽類別有繪畫、西畫、平面設計、水墨畫、書法、版畫及漫畫等7大類，從國小至大專分為55組，每年約5萬件作品參加。113學年度8738件作品進入決賽，114學年度8720件進入決賽，大專組選出特優獎2名，優等獎2名，甲等獎3名，佳作獎5名共12名頒獎表揚，競爭相當激烈。

鄭伊珊同學指導老師、書畫系主任江柏萱副教授表示，鄭伊珊國小二年級踏上書法之路，10多年來未曾停歇，以勤學苦練自勉。入學該學系後，她的學習更趨全面性專業，得獎無數。113學年度以望洞庭湖贈張丞相為題，榮獲全國學生美術比賽大專組特優獎，114學年度則以季秋感田荒事為題獲得優等獎，表現十分優異。

在學系老師的指導下，鄭伊珊同學的書法技藝精進，學會用心感受筆墨之間的呼吸與情感。近期深受瘦金體鐵畫銀鉤之美吸引，喜愛其剛柔並濟的特質，連續2年在全國學生美術比賽獲得優秀成績。此外，也投入工筆花鳥與山水畫的創作，每一步都考驗著耐心與觀察力，也在創作過程中體會藝術的樂趣與深度。未來將結合書法與繪畫，發展出專屬於自己的藝術語言。

江柏萱副教授表示，鄭伊珊同學以筆為心、以墨為志，在藝術道路上堅定前行。書畫系有專業師資與完整課程，學生們不僅學得筆墨技藝，更讓傳統書法在當代藝術綻放新光彩。學系除專注水墨、書法、篆刻等領域外，也提供書畫藝術史論、藝術鑑賞與批評、書畫美學等理論課程，更有藝術市場與行銷、策展實務、書畫裱褙與修復等專業訓練，為學生打造紮實而多元的藝術學習環境。

