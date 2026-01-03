全國學生美賽見證世代美學 跨越風災與數位浪潮

114學年度全國學生美術比賽頒獎典禮今天（3日）在國立臺灣藝術教育館南海劇場舉行，今年共吸引約5萬件作品參與縣市初賽，僅8,720件脫穎而出進入決賽，最終有102件作品榮獲決賽特優殊榮。這些獲獎作品凝聚年輕學子對藝術的熱愛與探索，充分展示對美感的追求，並勇於自我突破。



全國學生美術比賽起源於學生美展，自民國40年開辦，89年度更名為全國學生美術比賽，至今已邁入第74屆。本屆比賽類別含括繪畫、西畫、平面設計、水墨畫、書法、版畫及漫畫等7大類，從國小至大專細分為55組，獲獎作品不僅是年輕學子汲取學校美感教育，展現才華的重要舞臺，更是學生美術思潮發展的驛站，見證了世代美學的更迭與積累。

教育部師資培育及藝術教育司武曉霞司長表示，獲獎同學不僅擁有卓越的創意，更具備堅持創作的「恆心」，尤其屏東高中王甯同學與新北市昌平國小的魏以安同學，更是連續三年蟬聯特優，在萬件作品中脫穎而出的表現實屬不易。王甯同學的作品〈永恆的合奏〉層次立體細緻，流暢融合時間與音樂的主題意涵；魏以安同學現場書寫的〈停電〉，以褚遂良筆意融合行書意趣，嚴謹中見靈動。



武曉霞司長指出，許多作品的內容都深刻連結社會脈動，因此雖然現今已進入AI時代，但人類「愛人、愛環境」以及運用五官感受世界的能力，是人工智慧無法取代的核心價值。像是有學生將風災與大地震後的家園重生感觸化作創作；或是臺北市建安國小廖苡涵同學的〈螢幕之外〉反思數位生活，都展現了藝術教育中最重要的生活觀察與關懷能量。



針對災後重建，臺南市樹人國小林語恩同學以風災後修屋為題，展現「風雨無懼，家園再起」的正向美善價值；宜蘭縣中山國小游蕎瑞同學以〈呷辦桌勁鬧熱〉搭配在地語助詞凸顯喜慶氣氛；屏東縣民和國小林宜萱同學的水墨畫〈阿嬤煎水餃〉細膩刻畫用餐時刻的熱絡場景。新北市立永平高中許博勛同學的作品〈1:42pm〉則紀錄阿嬤家客廳，讓時光彷彿凝結於記憶與想像之中；朝陽科技大學賴俊羿同學以漫畫〈微笑通勤〉引發對優先席議題的省思。



為了讓更多觀眾欣賞、交流，後續特優作品將巡迴至嘉義縣、桃園市、宜蘭縣及南投縣等地。現場除了能欣賞畫作外，還可以透過載具掃描說明牌QR code，聽取作者解說創作理念，提供多元藝術交流與累積美感經驗，歡迎有興趣的民眾前往欣賞，一同沉浸在這場藝術饗宴，看見年輕藝術家們精彩的創意表現。