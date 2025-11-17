全國學生舞蹈決賽 明年2月基隆開舞

基隆市學生舞蹈比賽優勝隊伍脫穎而出，各組績優者將代表出征全國決賽！圖為仁愛國小「且吟花語」將參加全國比賽。（圖：教育處提供）

▲基隆市學生舞蹈比賽優勝隊伍脫穎而出，各組績優者將代表出征全國決賽！圖為仁愛國小「且吟花語」將參加全國比賽。（圖：教育處提供）

全國學生舞蹈比賽決賽將於明(115)年2月下旬在基隆市舉辦，基隆市選拔賽日前在表演藝術中心演藝廳舉辦，比賽涵蓋了古典舞、民俗舞及現代舞，參賽者展現出色的舞技及創意，這些團隊來自各個年齡層，從大專院校、高中職到國中小學，共有團體組9隊(142人)、個人組26人，共計168人次參賽，績優名單揭曉了，各組優勝隊伍將代表基市出征全國決賽。

各組學生們以豐富的想像力與精湛的舞技詮釋多元主題，展現基隆市在藝術教育推動上的成果與活力，經過激烈競賽，共選拔出團體組7隊、個人組10位代表，名單如下：團體組代表包括仁愛國小「且吟花語」、建德國中「一樹梅綻盡春語」、建德國中「等待平行交會之後」、正濱國小「夢迴敦煌」、八斗國小「農樂‧稻穗與共」、信義國小「夢想起飛」、堵南國小「Gift of Happiness」。

個人組古典舞由五堵國小黃爰蓁－國色芳華、銘傳國中陳楷甯－青黛佳人、德育護理健康學院黃豫潔－仕女俑等3位同學代表。民俗舞由仁愛國小江弈樂－夏日午後、建德國中林歆恩－豐收的喜悅、基隆女中林品言－碗韻蒼穹、德育護理健康學院李芷瑄－碗盅情等4位同學代表。

現代舞由仁愛國小黃渝安－女兵日記、建德國中蔡孟岑－褪‧蛻、崇右影藝科技大學李佳瑄－變形記等3位同學代表。

教育處說明，所有優勝隊伍將代表基隆市，於明年二月下旬參與在本市舉辦的全國學生舞蹈比賽決賽；

教育處長徐嬿立表示，學生舞蹈比賽不僅是一場藝術競賽，更是學生展現創意、表達情感與實踐團隊精神的重要舞台。基隆市將承辦明年全國學生舞蹈決賽，意義深遠，期盼屆時全國舞蹈好手齊聚港都，為臺灣藝術教育再添精彩篇章。