全國學生舞蹈賽苗栗縣初賽 38隊競技

一一四學年度全國學生舞蹈比賽苗栗縣初賽十八日在苗栗縣巨蛋體育場舉行，本次比賽競賽項目共分為民俗舞、現代舞、古典舞三大類，報名相當踴躍，計有建功國小等三十八組國小、國中及高中(職)隊伍報名參賽。

苗栗縣長期積極推展藝術教育，為提高縣內舞蹈藝術水準，激發學生舞蹈興趣及潛力，縣府每年定期舉辦全縣舞蹈比賽，並挹注經費鼓勵學校及學生參賽，期盼提供縣內學子多元學習與觀摩交流的舞台。

本次比賽分為個人組與團體組兩大類，個人組共二十七名選手報名，相較去年還增加了九名，將於上午場次登場，其中國小組計十四人、國中組十一人及高中(職)組二人。團體組則有十一支隊伍於下午場次熱力演出，本次賽事獲得第一名的參賽者及參賽隊伍將代表苗栗縣參加全國決賽。

為使苗栗縣學生適應全國學生舞蹈比賽決賽現場各項規範及場地規格，苗栗縣政府每年皆積極與承辦學校建功國小研商，盡力提升場地環境之佈置及賽務專業人員之安排。本次初賽新增舞監之配置，以「下旗」的動作提醒該隊伍進場定位並計時走位及比賽，「撤旗」結束計時，以確保每組演出時間掌握精準一致。舞臺與場地規格則援往例比照一一四學年度全國決賽辦理，讓參賽學生能提前熟悉正式賽制，為全國決賽暖身。

縣長鍾東錦表示，苗栗是一個擁有豐富山海資源且兼容多元族群的文化慢城，縣府非常重視培養學生多元才藝，除了設立藝術才能班培育專業的人才之外，也鼓勵縣內各級學校發展多元社團，積極實踐「成就每一個孩子─適性揚才，終身學習」的十二年國教願景。

苗栗縣政府教育處處長葉芯慧指出，苗栗學子學習力強可塑性高，涵養學生的多元興趣，提供學生多元展能舞台，是縣府藝術教育發展的重要目標，讓孩子藉由活動的參與強化自信與才能，進而在全國賽事中脫穎而出，成為「苗栗之光」，不僅是肯定學生的努力與潛能，更展現苗栗縣推動多元才藝教育的豐碩成果。