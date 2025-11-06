全國學生英文作文比賽傳捷報 慈大附中學生「優勝」

慈大附中在全國性英語教育盛事中再傳捷報！高三楊宛諭同學以優異的英文寫作能力與深刻的洞察力，於眾多參賽者中脫穎而出，榮獲114學年度全國高級中等學校學生英文作文比賽「優勝」，為校爭光，展現學校雙語教育上的卓越成果。

為提升學生的英語能力與國際視野，教育部每年都會舉辦全國高中英文比賽，吸引來自全國各校的菁英參與，過程極具挑戰性。決賽「優勝」為本次競賽的最高榮譽，楊宛諭同學的獲獎，不僅是個人努力的最高肯定，更是慈大附中全體師生的榮耀。

賽後，楊宛諭同學回顧比賽經過時表示，她在當天並未給自己過多壓力，而是以平常心應試，專注發揮平時累積的實力。此外，她善用前往會場的交通時間翻閱英文雜誌，藉此蒐集適切的形容句與自然的英文表達方式。而這些臨時整理的語句最終也成功運用於比賽中，為作品增添了亮點，她也表示這種靈活的準備方式極具成效，讓她在比賽中更能自然表達想法。

楊宛諭同學也特別感謝陳蔡慶老師的指導，從她決定參加比賽起，便不斷給予支持與建議，提醒她要「多寫、多練」。她也提到蔡慶老師除了建議她從歷屆試題著手，熟悉題型與評分方向，更鼓勵她運用新科技，透過ChatGPT協助出題，讓練習內容更具多樣性與挑戰性。

這次能在比賽中脫穎而出，除了自身努力外，也歸功於老師的悉心指導。蔡慶老師不僅協助她釐清寫作方向，更在每一次批改後提供詳細的回饋，指出文章可改進之處。宛諭同學也深有感觸地說：「老師總是很快就幫我改回來，也給我很多建議。因為我有認真吸收這些回饋，寫作才會越來越好，真的很感謝老師。」

慈大附中校長廖逸貞表示，楊宛諭同學能在全國級競賽中奪得最高榮譽，充分展現了慈大附中學生在英語學習及思辨表達上的深厚實力，也彰顯了本校長期推動雙語教育的成果。校長肯定楊同學不懈的努力與持續精進的精神，並感謝指導老師蔡慶老師的用心栽培。未來，學校將持續鼓勵學生積極參與各類語文競賽，拓展國際視野，善用各項資源培養多元能力，並在學習的道路上不斷追求卓越，期望學生在各個領域持續發光發熱。

