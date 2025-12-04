全國學生輔導諮商中心會議 (圖)

其他人也在看
川普簽署台灣保證實施法案！檢討對台限制 美台往來再突破
（記者石耀宇／綜合報導）白宮於12月2日宣布，美國總統川普已正式簽署「台灣保證實施法案」，要求美國國務院定期強 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 1
秋冬輪狀病毒肆虐 新北13偏區嬰幼兒享疫苗全額補助
新北市政府擴大輪狀病毒疫苗補助範圍，即日起將13個偏遠地區的嬰幼兒納入全額補助對象。市長侯友宜於市政會議宣布，設籍瑞芳等13個偏遠地區、出生滿6至24週的嬰幼兒，即可免費接種口服輪狀病毒疫苗。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
陸籍配偶錢麗喊話給共產黨在台執政機會 移民署：已廢止依親居留
中國大陸籍配偶、華碩員工因經營解放軍粉專宣揚武統被註銷台灣身分及戶籍，她今天（2日）又在社群媒體發文，請給中國共產黨在台執政機會，引發各界爭議。移民署今天證實，已廢止錢麗的依親居留許可。華碩回應，將恪遵主管機關決議，依規處理後續勞動關係；據了解，錢麗已於今天傍晚辦理完成離職程序。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前 ・ 238
國民黨推動修「國籍法」護中配參政權 卓榮泰怒嗆：開什麼玩笑？
政治中心／綜合報導立法院國民黨團總召傅崐萁推動修"國籍法"，主張放寬具中國籍或曾持中國身分者的參政限制。行政院長卓榮泰週三接見北美台灣鄉親時說重話，認為要在台灣選公職，難道不能只效忠中華民國台灣政府嗎？還可以效忠中華人民共和國嗎？更嗆聲開什麼玩笑。一一握手，行政院長卓榮泰週三接見北美台灣鄉親，表達熱烈歡迎，事逢美國國會通過「台灣保證實施法案」，讓未來台美雙方更加強溝通合作，但話鋒一轉談到近期國內炒得沸沸揚揚的國籍法爭議，卓榮泰忍不住開轟！行政院長卓榮泰：「公職民選的人員，他難道不能只效忠，中華民國台灣政府嗎？他還可以效忠中華人民共和國嗎？開什麼玩笑，我說如果一個立法委員有雙重身份，在立法院問我的時候，我真的懷疑，你是代表哪一個國家來問我。」立法院國民團喊修國籍法擴大中配參政，行政院長卓榮泰怒嗆開什麼玩笑。（圖／民視新聞）再質疑國民團要修國籍法、擴大中配參政，就不怕有雙重效忠問題嗎？另外藍白也封殺1.25兆國防特別預算，還要總統必須接受違憲"即問即答"方式進行國情報告，卓榮泰不能接受！行政院長卓榮泰：「如果他的即問即答，是像我到立法院去總質詢，要敲桌子，桌子敲到快要壞掉了，要大聲咆哮，那我來就好了 不用總統，所以違憲的事情總統不能做，現在就擺在這裡沒有辦法處理。」還有最快12日三讀的停砍年改案，卓榮泰也有話要說。藍白國會持闖關爭議法案、攻防不斷。（圖／民視新聞）行政院長卓榮泰：「年金改革是國家財政的永續，是世代的正義我們要維持，他們也可能用年金改革，要將整個國家的財政，重新再來翻攪一次，這也非常要不得。」國會攻防不斷，藍白封殺預算，又闖關爭議法案，卓榮泰說重話表達堅定立場。原文出處：國民黨推動修「國籍法」護中配參政權 卓榮泰怒嗆：開什麼玩笑？ 更多民視新聞報導新北選戰白熱化！ 黃暐瀚：無懸念「他」將大戰蘇巧慧基隆河遭污染「自來水飄汽油味」 謝國樑：2公司偷排廢水非元凶陳玉珍提助理費除罪化修法 綠喊可討論：但不能逕付二讀黑箱表決民視影音 ・ 17 小時前 ・ 2
雅培2款血糖機爆重大安全風險 食藥署：未核准許可證
雅培(Abbott)公司旗下2款血糖機爆出重大安全風險，美國食品藥物管理局發布最高級別召回警告。對此，食藥署今天(3日)晚間表示，台灣尚未核准該問題產品的醫療器材許可證，而核准的另一款雅培血糖監測系統產品則未受影響。 美國食品藥物管理局(FDA)於12月2日發布最高級別的Class I召回警告，指出雅培(Abbott)公司旗下FreeStyle Libre 3及FreeStyle Libre 3 Plus連續血糖監測系統(CGM)部分感測器存在重大安全風險，可能顯示錯誤的低血糖數值，進而導致糖尿病患者錯誤治療，迄今已造成7人死亡、736人嚴重傷害。 對此，食藥署晚間表示，針對該產品，國內尚未核准醫療器材許可證，因此國內無受影響產品。 食藥署指出，我國核准同公司的連續血糖監測系統(CGM)為「輔理善瞬感2掃描式葡萄糖監測系統(FreeStyle Libre 2 FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM)」產品(衛部醫器輸字第034368號)，依據美國FDA警訊，該型號未受影響。中央廣播電台 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
南投偏鄉醫療再升級 獲贈眼科儀器、牙醫站啟用
（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）南投縣政府獲贈1批眼科儀器，今天辦捐贈儀式，將配置到醫療資源較薄弱鄉鎮衛生所；另外，北中寮牙醫醫療站今天開始提供每週4天、共7診次牙醫診療服務，讓鄉民就近獲牙齒照護。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 6 小時前 ・ 8
MLB》從高中就開始觀察大谷 道奇副總裁認了「看走眼」
沒人能預期大谷翔平能在大聯盟打出如此驚人的成績，就連負責球探部門的道奇副總裁芬利（David Finley）也是如此。芬利初見大谷的時候還在紅襪隊任職，當時大谷也只是一名高中生，芬利深信大谷具有出眾的打擊能力，但沒有想過能成為獨一無二的存在。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 1010
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 4
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 22 小時前 ・ 117
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 406
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 474
40歲壯男吃羊肉爐後突尿不出來 1夜跑廁所10多次！醫揭原因
【記者鮮明／台中報導】天氣逐漸變冷，台中市1名40多歲的男子日前吃羊肉爐進補，沒想到整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，1個晚上如廁10多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。壹蘋新聞網 ・ 2 小時前 ・ 8
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
袁惟仁送醫急救病情曝！紀寶如揭他經濟狀況曝細節
知名音樂人「小胖老師」袁惟仁6年前在中國腦溢血倒下，返台治療後又在家中摔倒，目前呈現植物人情況。日前傳出他因身體不適，送往醫院急救，台灣優質生命協會祕書長紀寶如往年都會定期去探望袁惟仁，今（4）日紀寶如與寇乃馨、黃國倫、湯蘭花、周丹薇等人出席聖誕文化藝術嘉年華記者會，她也鬆口透露袁惟仁近況。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 9
造謠不斷！網傳高市早苗認台灣屬中國 民進黨秀原話狠打臉
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導日本首相高市早苗近期喊出「台灣有事論」掀起中日兩國波瀾，而高市早苗昨（3）日在參議院全體會議中，針對中國在1972年《日中聯合聲明》宣稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」則強調尊重並理解，而且對台灣立場不變。豈料，高市早苗一席話卻遭網友扭曲成「承認台灣屬於中國一部份」；對此，民進黨發言人吳錚今（4）日秀原話狠打臉，相關內容也曝光了！民視 ・ 2 小時前 ・ 125
高市「台灣有事論」改口？醫翻《日中聯合聲明》原文打臉
日本首相高市早苗在國會的「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她昨（3）日質詢時改口對「台灣是中國領土不可分割的一部分」表示理解與尊重，在《日中聯合聲明》的立場沒有改變，讓外界好奇是否改變態度？對此，精神科醫師沈政男找出條約的日本原文，分析真正含意。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 88
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 52 分鐘前 ・ 3
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 35