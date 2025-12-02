全國學生遙控帆船STEAM創客大賽登場 中大壢中奪特優

國立中央大學附屬中壢高級中學學生組成的「algorithm」隊伍奪得高中職組特優。圖：海科館提供

國立海洋科技博物館主辦的「2025全國學生遙控帆船STEAM創客大賽」全國決賽已於11月30日在館內圓滿落幕，本屆賽事參賽隊伍數共92隊，保持穩定規模，並首次增設東區場次，將STEAM創客教育資源的服務範圍有效擴大至東部地區，充分展現海科館在跨領域人才培育與海洋素養融合的決心與卓越成效。其中，國立中央大學附屬中壢高級中學學生組成的「algorithm」隊伍奪得高中職組特優，桃園市大華中學與青園國小組成的「得藝-東竹焱影」則獲得國中小組特優。

海科館館長王明源表示，本屆賽事邁入第六年，由首屆52支隊伍成長至今92隊參賽，今年更首次開辦「東區場次」，將創客與海洋教育資源推進至東部，顯示海科館推動STEAM教育在地化與普及化的努力正在發酵。看見學生們展現高度的動手實作精神、資訊應用能力與團隊協作力，讓博物館不僅是典藏與展示的場所，更是實踐國家科技教育與海洋素養的創新平台。

桃園市大華中學與青園國小組成的「得藝-東竹焱影」獲得國中小組特優。圖：海科館提供

海科館表示，此次決賽由92隊中的31支隊伍進行最終對決，參賽者需在限定時間內完成風力應對、船隻調整與操控技巧等挑戰。高中職組特優由中大壢中學生組成的「algorithm」隊伍奪得，他們巧妙運用ESP32控制端進行遙控設計，以資訊專長大幅提升帆船操作穩定性，展現跨域整合的創客精神。而國中小組特優隊伍2隊分別為台中市私立弘文高級中學與富春國小組成的「銳立風帆」、桃園市大華中學與青園國小組成的「得藝-東竹焱影」獲得。

「2025全國學生遙控帆船STEAM創客大賽」全國決賽。圖：海科館提供

海科館提到，本屆賽事成果豐碩，技術與教育推廣面皆有突破，中小學組特優隊伍「銳立風帆」選手，憑藉冷靜的臨場應變和精準操控，在術科與筆試中雙雙拿下最高分，術科更創下歷屆罕見的99分高分紀錄，締造賽事新高。此外，在東區首辦賽事即有來自國立台東高級商業職業學校的兩支隊伍表現亮眼，成功入圍決賽，學生展現的高度熱情與主動學習力，成為本屆在地化推展的一大亮點，深獲評審肯定。有來自高雄的參賽學生表示，競賽雖有挫折，但「看到其他隊伍的厲害作品後，知道還有學習空間，希望明年還能來挑戰。」充分體現競賽在學子心中累積了寶貴的實作經驗與挑戰精神。

海科館表示，該競賽由教育部與國家科學及科技委員會共同指導，海科館主辦。海科館未來將持續以遙控帆船為媒介，促進學生跨領域學習與動手實踐能力，期盼培養更多具備解決問題能力的未來科技與永續發展人才。

