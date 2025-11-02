全國學童潔牙觀摩 4國小獲獎

中華國小學生以微電影中的角色：戴珍珠耳環的少女、割耳後梵谷和拿破崙的精采造型出席頒獎典禮，吸睛創意裝扮成為全場矚目焦點。（基隆巿牙醫師公會提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

基隆巿七堵國小、正濱國小、成功國小和中華國小在二０二五全國國小學童潔牙觀摩」與「全國國小潔牙微電影觀摩」榮獲多項大獎，無論在實體潔牙技巧或數位創意宣導，均獲得佳績，展現基隆市學童卓越的口腔衛生習慣與創意活力。

「二０二五全國國小學童潔牙觀摩」日前在新北市政府盛大舉辦，全台共三十八所學校代表各縣市參加。比賽不僅考驗學童的知識筆試，更包含嚴謹的潔牙技巧牙刷牙線操作，以及塗牙菌斑顯示劑檢查等綜合性項目。基隆市三所代表學校校長皆親自領軍出賽，七堵國小校長林志彥、成功國小校長洪毓琄、正濱國小校長陳怡君全程陪同潔牙隊學生，給予最大的支持與鼓勵。七堵國小榮獲甲組總成績團體獎第三名、正濱國小在技巧方面表現優異，奪得潔牙技巧牙刷優異獎第一名、成功國小獲得潔牙技巧牙線優異獎第三名。

廣告 廣告

全國潔牙觀摩，七堵國小獲甲組總成績團體獎第三名、正濱國小奪得潔牙技巧牙刷優異獎第一名、成功國小獲潔牙技巧牙線優異獎第三名。（基隆巿牙醫師公會提供）

「全國國小潔牙微電影觀摩」全台五十三校作品參賽，三十一校入圍，基隆市兩校作品脫穎而出，七堵國小以改編經典故事的創意作品「白蛇外傳之牙界風雲」，一舉拿下全國甲組銀牌獎、最佳造型佳作獎、網路人氣獎第三名。中華國小則以「名畫驚魂夜」獲得全國乙組第五名、最佳造型優異獎、最佳金句獎佳作。中華國小學生更以微電影中的角色：戴珍珠耳環的少女、割耳後梵谷和拿破崙的精采造型出席頒獎典禮，吸睛創意裝扮成為全場矚目焦點。