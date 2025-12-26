全國客家日將至 民進黨推一個月展覽：永遠站在傳承客語第一線

民進黨推出展期為一個月的「DPP 挺你 尋回語言的光」策展。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 12 月 28 日為全國客家日，民進黨客家部今（26）日起推出展期為一個月的「DPP 挺你 尋回語言的光」策展活動，內有許多客家文化詩詞供民眾欣賞。對此，民進黨副秘書長何博文表示，民進黨非常重視客家文化傳承，尤其是保留這麼美的客家語言，因此透過立法提升為國家語言。他強調，民進黨在客家語言傳承永遠站在第一線，並會盡最大努力。

民進黨客家部今上午召開「DPP 挺你 尋回語言的光」策展記者會，包括何博文、民進黨客家部主任黃駿翔、青年詩人蕭宥、張簡敏希、以及教師黃旭霞率領的團隊、金曲歌手羅思容分別朗誦詩詞、演唱歌曲，為一個月的展期活動揭開序幕。

廣告 廣告

金曲歌手羅思容演唱客家文化歌曲。 圖：高逸帆／攝

何博文致詞表示，他看到現場這麼多年輕朋友參與真的非常開心，因為民進黨希望語言能夠一代傳一代，透過語言才能把文化底蘊、理念價值、文化傳統，一代一代地傳承下去。他說，從過去到現在，民進黨非常重視客家文化傳承，特別是客家語言，為了保留這麼美的語言，在過去執政時成立客家委員會，用公共資源傳承客家語言，後續地方縣市也成立客家局共同推廣。

何博文指出，民進黨在過去執政過程推動「幸福台三線」、「浪漫台九線」一系列活動，讓國人感受到客家文化的美；此外，在台灣歷史歷程中，可看到客家的「義民精神」，客家鄉親共同保家衛國，有許多感人的歷史，民進黨希望透過執政後的力量，繼續延續客家精神。

教師黃旭霞率領團隊朗誦客家詩詞。 圖：高逸帆／攝

何博文表示，總統賴清德上任後，延續前總統蔡英文重視客家文化傳統的精神，提出客家六箭，希望落實每個客家政策。他並說，民進黨最重視客家語言的傳承，在政策面，透過相關立法把客家話提升為國家語言，在任何場域中，客家話就是官方語言，也是非常優美的語言。

何博文說，他感動的是，客家語言文化，不只是生硬的透過政策傳承，而是可以透過文化、詩詞、各種意象的展現，讓大家更可以感受到客家語言的美。他說，民進黨在客家語言傳承永遠站在第一線，並會盡最大努力，原本賴清德要親自前來，但因為國事如麻，為此他特別代表總統、民進黨秘書長跟大家致意。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

陳亭妃控「內參民調」涉違反選罷法 何博文：比較可能是候選人自己做

與宏都拉斯恢復邦交？王定宇示警：中國常常挖東牆、補西牆