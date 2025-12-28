全國客家日表揚客家貢獻者 賴清德：語言是文化之根、民主基礎

28日適逢全國客家日，總統賴清德與行政院長卓榮泰上午在客家委員會主任委員古秀妃陪同下，前往台北圓山大飯店出席「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」，表揚長期投入客家文化、語言與公共事務的得獎者，肯定其對台灣社會的深遠貢獻。

賴清德致詞時表示，今日同時也是「還我母語運動」37周年紀念日，在全國客家日表揚客家文化貢獻者別具意義。他感謝所有得獎者以不同專業與方式守護客家文化、傳承客家精神，令人感動。

廣告 廣告

賴清德引用作家鍾肇政名言「沒有客家話，就沒有客家人」，並提及俗諺「寧賣祖宗田，不忘祖宗言」，強調語言是文化的根、族群的力量，也是民主的重要基礎。他指出，政府將持續肩負起傳承台灣本土語言與文化的責任，推動客家文化振興。

談及本屆特別貢獻獎與終身貢獻獎得主，賴清德逐一細數其事蹟，包括長期投入民主運動與公共事務的葉菊蘭、以一生記錄台灣山林並創立荒野保護協會的徐仁修，以及畢生奉獻於人權與轉型正義工作的陳欽生。他也代表國家向因來台求學而遭白色恐怖迫害的陳欽生表達歉意。另包括長年深耕客語教育的張維安，以及推動海外客家事務、旅居巴西的僑界領袖張永西。

賴清德並指出，新時代客家文化政策「客家六箭」已逐步展現成果，包括成立客家青年諮詢委員會、推動數位「Hakka客語輸入法」、擴充「伯公照護站」、推動國際客食「Ha-Food計畫」、發行「客家幣」，以及客家影視音產業發展等。他也期盼中央政府明年度總預算能儘速通過，讓相關政策得以順利推動。

卓榮泰致詞時表示，本屆13位客家貢獻獎得主橫跨世代與領域，長年關懷土地、文化與人文，令人敬佩。他指出，客家政策除深耕國內，也積極走向國際，包括客家文化場館及六堆客家文化園區入選觀光百大亮點，以及青年海外圓夢計畫，都是讓台灣客家與世界接軌的重要工作。

不過，卓榮泰也提醒，明年度中央政府總預算尚未完成審查，客委會多項計畫自明年元旦起恐面臨執行困難，影響浪漫台三線藝術季、影視數位內容、客家幣2.0、伯公照護站及六堆客家文化園區硬體整建工程等國家級計畫，相關經費約3億元，呼籲立法院儘速完成預算審查。

古秀妃致詞時感謝所有得獎者的長期投入，指出許多得獎者早在客委會成立前、甚至戒嚴時期即投入客家事務，其貢獻獲頒客家最高榮譽實至名歸。她表示，得獎者不僅深耕客家文化，也在民主、環保與人權等領域對台灣社會產生深遠影響，期盼社會持續珍惜民主自由，關心台灣未來。

本屆客家貢獻獎共頒發13人，客家事務專業獎章則有84人獲獎，涵蓋研究、藝術、公共事務與社會參與等領域。得獎者包括特別貢獻獎得主葉菊蘭、徐仁修、陳欽生，以及終身貢獻獎得主張維安、張永西，另有多位傑出成就獎得主，展現客家文化多元而深厚的能量。