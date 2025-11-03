全國客家藝文競賽南區初賽開賽 千名學子以多元形式展現客語風華

全國客家藝文競賽南區初賽於臺南熱鬧開賽，六十二所學校千名學子透過歌唱、戲劇與口說藝術等多元形式展現客語風華。（記者李嘉祥攝）

▲全國客家藝文競賽南區初賽於臺南熱鬧開賽，六十二所學校千名學子透過歌唱、戲劇與口說藝術等多元形式展現客語風華。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府教育局承辦的「114年度全國中小學客家藝文競賽南區初賽」於臺南市慈濟高中熱鬧登場，以熱情歡迎來自嘉義、高雄與屏東等縣市的62所學校超過1000位國中小及幼兒園師生；參賽學生以歌唱、戲劇與口說藝術等多元形式展現客語之美，現場氣氛熱烈、洋溢青春與文化自信，獲得特優隊伍將於12月6日前往高雄市參加全國總決賽。

廣告 廣告

南區初賽共設置客語歌唱表演、客語口說藝術及客語戲劇三大類別，依參賽年齡分為幼兒園、國小低年級、中年級、高年級及國中組；臺南市由大光國小承辦，青草國小、億載國小、安平國小、西門實小及慈濟高中協辦；籌備團隊用心打造溫馨而具特色的比賽環境，讓參賽學生能在舞台上展現平時的學習成果，並體會說母語的自信與驕傲。

市長黃偉哲表示，唯有在日常交流與自然對話中，語言的力量才能被真正喚醒；此場比賽讓孩子將課堂上學到的語言化為舞台上的表達，透過歌聲、故事與戲劇讓文化發光；每場演出背後都凝聚著師生的努力與家庭的支持，也期盼讓客語走進生活，讓「講客語」成為自然、溫暖又值得驕傲的日常風景。

教育局長鄭新輝說，臺南雖然客籍學生人數不多，但教育局仍積極推動客語文教育，只要學生有選習需求即開班，並透過「客語生活學校」、「客語戲劇教學研習」、「客語認證指導班」等多項計畫，協助學校營造友善的客語學習環境，讓學生能在生活中自然使用客語、樂於開口說客語；此次競賽不僅展現各校推動成果，也讓更多學生在舞台上找到語言表達的自信與成就感，未來也會持續協助學校營造活潑多元的客語環境，讓客語文在校園中持續扎根與傳承。