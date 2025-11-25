全國家事類技藝競賽登場 中壢家商學子勇奪服裝設計金手獎第一名

在114學年度全國家事類技藝競賽中，桃園市立中壢家商學生在多項職類表現亮眼。圖：教育局提供

在114學年度全國家事類技藝競賽中，桃園市立中壢家商學生在多項職類表現亮眼，其中流行服飾科學生駱沛妤勇奪服裝設計金手獎全國第一名，展現出超群的技術與創意；服裝製作、飾品製作與膳食製作各職類亦獲得優異成績。

流行服飾科學生駱沛妤勇奪服裝設計金手獎全國第一名。圖：教育局提供

此屆最受矚目的焦點，莫過於駱沛妤以扎實技術與沉穩表現勇奪金手獎。駱沛妤回顧備賽歷程時坦言，選手之路充滿挑戰，賽前的焦慮、自我懷疑與一次次挫折都曾讓她動搖，但她仍選擇更努力的練習，至今也成長了很多。她說，如今獲得的名次，讓她確信所有辛苦都值得了。她也分享，競賽中必須在面對未知題目的情況下，在極短時間內做出正確判斷並靈活應變；賽後觀摩其他選手實力堅強的作品更讓她深受啟發，激發未來創作的靈感。

值得一提的是，駱沛妤此次勇奪第一名，也取得教育局提供技能技藝競賽績優選手出國技職培訓的機會。她期待透過親身感受國外當地的時尚文化與工藝脈動，將視野拓展成為未來設計的養分，也希望這趟旅程能成為突破的起點，為個人的設計道路開啟更多可能。

指導老師張淑芳也分享培訓過程的感動，駱沛妤的第一志願就是中壢家商流行服飾科，雖然非天才型選手，仍然以強烈的企圖心與堅毅的態度，一步一腳印苦練成材，看著她從生手變金手，這段蛻變不是三言兩語能形容。駱沛妤的毅力與態度已成為學弟妹的典範，證明只要有決心與執行力，就能跨越所有阻礙，綻放屬於自己的光芒。

此外，學校於各項職種也表現亮眼，在服裝製作職類方面，尤韻媛獲得優勝，她回憶備賽期間曾因瓶頸陷入自我懷疑甚至想放棄，但每次想到自己投入的時間與努力，就提醒自己不能停下腳步，此次成果也讓她明白堅持雖然不容易，但走過後一定能看到成長的意義。指導老師陳佳鈺表示，競賽結果固然重要，但同學們在訓練過程中累積的技術、態度與韌性更值得肯定。

飾品製作職類方面，黃侃珮獲得優勝，她提到面對多元題目與時間壓力，最重要的是保持冷靜，因此成績公布時心裡浮現的不是興奮，而是深深的鬆一口氣，因為知道自己沒有辜負練習的成果。指導老師王穎珍也肯定她在訓練中展現的主動學習、面對困難時不放棄、耐心與毅力的精神。

黃巧寧則獲得膳食製作職類優勝，她表示準備期間投入許多時間練習技巧、調整味道、改進每一道細節，每一次失誤都成為促使自己成長的力量，這份優勝是她的重要里程碑；同時也感謝老師的指導與家人的支持，讓她能全心投入備賽。

校長林振清指出，此次學生於全國家事類技藝競賽中展現的實力與成績，充分證明學校技職教育的扎實與師生共同努力的成果。他強調技藝競賽的價值不僅在於名次，更在於學生在過程中所展現的敬業態度、解決問題的能力與不放棄的精神。尤其當進入數位AI時代，動手實作、創作的能力仍是AI無法取代的工作，彰顯出技職教育在新時代將扮演更重要的角色。手作的成品不僅具備溫度、更富含生活的價值性、不可替代性。期許同學能持續保持熱情，將在學校所累積的專業養分帶向更廣闊的舞台，勇敢追尋自己的夢想。

