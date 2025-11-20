全國家事類技藝競賽 台中獲獎總數蟬連6都第1

【記者陳世長台中報導】教育部主辦「114學年度全國高級中等學校學生家事類技藝競賽」是技職選手們的年度盛事，也是學生展現平時技藝成果的機會。今年競賽11月13日至15日在桃園中壢家商舉行，由全國104所學校、441位選手同場競技，為期3天的激烈競賽成績近日終於出爐，台中市學生大放異彩，最終獲得10金手、26優勝及2團體獎的優秀成績，獲獎總數蟬連6都第1。



教育局長蔣偉民表示，市長盧秀燕重視並大力推動技職教育，在教育局與本市各校的合作發展下，台中市已連續8年獲中央評鑑為技職教育「優等」縣市；市府除每年持續投資技職教育軟硬體設施，今年還透過「金手培訓計畫」強化學生的技藝競賽培訓歷程，提供師生強力後盾；去年台中市選手在全國家事類技藝競賽獲獎總數是6都第1，今年再次蟬連6都第1，是台中市的榮耀，特別感謝學校及老師的用心教導。



教育局指出，全國技藝競賽分為5大類，分別為工業類、商業類、家事類、農業類及海事類。以家事類來說，競賽項目涵蓋食、衣、住、育、樂五大範圍，餐飲服務、服裝設計及製作、室內設計、幼兒教育製作、美顏及美髮等11個職種，在激烈的賽事中切磋技藝，不僅考驗著學生的巧思，更激盪出學生的創意。



教育局補充，這次獲獎的學校成績如下：明德高中獲得4金手1優勝1團體獎，明道高中獲得2金手1優勝，僑泰高中獲得1金手7優勝，臺中家商獲得1金手5優勝，致用高中獲得1金手2優勝1團體獎，青年高中獲得1金手1優勝，明台高中與慈明高中各獲得3優勝，嶺東高中獲得2優勝，葳格高中獲得1優勝，總計獲10金手、26優勝及2團體獎。