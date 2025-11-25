全國家事類技藝競賽 桃園中壢家商榮獲佳績

桃園中壢家商學生在114學年度全國家事類技藝競賽表現亮眼

中壢家商流行服飾科學生駱沛妤勇奪服裝設計金手獎全國第一名

學生駱沛妤服裝設計類金手獎作品

在114學年度全國家事類技藝競賽中，桃園市立中壢家商學生在多項職類表現亮眼，其中流行服飾科學生駱沛妤勇奪服裝設計金手獎全國第一名，展現出超群的技術與創意；服裝製作、飾品製作與膳食製作各職類也獲得優異成績。

學生駱沛妤回顧備賽歷程時坦言，選手之路充滿挑戰，賽前的焦慮、自我懷疑與一次次挫折都曾讓她動搖，但她仍選擇更努力的練習，至今也成長了很多。競賽中必須面對未知題目，在極短時間內做出正確判斷並靈活應變；賽後觀摩其他選手實力堅強的作品更讓她深受啟發，激發未來創作的靈感。學生駱沛妤在這次勇奪第一名，也取得桃園市政府教育局提供技能技藝競賽績優選手出國技職培訓的機會。她也期待透過親身感受國外當地的時尚文化與工藝脈動，將視野拓展成為未來設計的養分，為個人的設計道路開啟更多可能。

指導老師張淑芳老師分享，駱沛妤的第一志願就是中壢家商流行服飾科，雖然不是天才型選手，仍然以強烈的企圖心與堅毅的態度，一步一腳印苦練成材，看著她從生手變金手，這段蛻變不是三言兩語能形容。張淑芳老師並強調，駱沛妤的毅力與態度已成為學弟妹的典範，證明只要有決心與執行力，就能跨越所有阻礙，綻放屬於自己的光芒。

獲得服裝製作職類優勝的學生尤韻媛分享，在備賽期間曾因瓶頸陷入自我懷疑甚至想放棄，但每次想到自己投入的時間與努力，就提醒自己不能停下腳步，這次成果也讓她明白堅持雖然不容易，但走過後一定能看到成長的意義。指導老師陳佳鈺表示，競賽結果固然重要，但學生在訓練過程中累積的技術、態度與韌性更值得肯定。

學生黃侃珮獲得飾品製作職類優勝，她提到面對多元題目與時間壓力，最重要的是保持冷靜，因此成績公布時心裡浮現的不是興奮，而是深深的鬆一口氣，因為知道自己沒有辜負練習的成果。指導老師王穎珍也肯定她在訓練中展現的主動學習、面對困難時不放棄、耐心與毅力的精神。

獲得膳食製作職類優勝的學生黃巧寧表示，她投入許多時間練習技巧、調整味道、改進每一道細節，每一次失誤都成為促使自己成長的力量，這份優勝是她的重要里程碑；同時也感謝老師的指導與家人的支持，讓她能全心投入備賽。

中壢家商校長林振清指出，學生在全國家事類技藝競賽中展現的實力與成績，充分證明學校技職教育的扎實與師生共同努力的成果。他強調技藝競賽的價值不僅在於名次，更在於學生在過程中所展現的敬業態度、解決問題的能力與不放棄的精神，尤其當進入數位AI時代，動手實作、創作的能力仍是AI無法取代的工作，彰顯出技職教育在新時代將扮演更重要的角色。