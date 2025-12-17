全國實習主管工作會議登場 聚焦AI時代教育創新

國教署戴淑芬副署長於工作會議中頒發10年以上資深實習主任獎座。(國教署提供)

國教署戴淑芬副署長於工作會議中頒發5年以上資深實習主任獎狀。(國教署提供)

國教署戴淑芬副署長於工作會議中頒發建教合作考核一等學校及機構獎座。(國教署提供)

為強化技職教育專業知能與產學鏈結，教育部國教署今天(17日)起一連兩天舉辦「114學年度全國高級中等學校實習主管工作會議」，全國約250位高中實習主任及各縣市教育局代表與會，今年會議以「AI引航創未來，產學合力育英才」為主題，呼應AI時代的教育轉型與技職教育的創新實踐，安排專題講座、分組研討與產業參訪，內容涵蓋AI應用、產業鏈結、課程發展與實務增能等多元主題，為技術型高中實習工作注入新動能。

國教署指出，本次會議以AI科技為核心，聚焦如何讓人工智慧成為技職教育現場的實踐助力。從課程設計到行政管理，AI工具正逐步融入教學現場與實習管理中，協助教師將科技應用轉化為教學的創新力量，讓學生能以專業技術與問題解決力，迎向智慧產業時代的新挑戰。

本次會議分組研討聚焦「AI引航×智慧場域共學：新興科技融入技高教學的跨校共享實踐」、「產學攜手精進—理工與餐旅建教合作的雙贏典範」以及「數位強職能，產學育英才：偏鄉技高推動國中技藝教育與社區協作實踐」等議題，鼓勵學校分享具體案例與創新作法。同時，為拓展視野與強化產學連結，也安排參訪臺中地區具代表性的上銀科技、屋馬餐飲集團、大雅廚具與宏全國際集團等企業，深入了解智慧製造、AIoT應用及服務業人才培育等產業趨勢。

同時，特別邀請前興大附中校長暨AI教育創新講師陳勇延，以「學校數位領導與行政團隊協作：AI時代的實踐策略」為題分享實務經驗；並由唯賀餐飲集團總經理吳家德，進行「產學同行，軟實力決勝未來：企業眼中的優秀關鍵人才」專題演講，從企業觀點剖析技職人才的核心競爭力。