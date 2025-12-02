全國將禁用廚餘養豬 台中養豬協會北上溝通 盼保留事業廚餘

農業部宣布民國116年起全國永久禁用廚餘養豬，並給養豬戶1年的轉型緩衝期。（台中市政府提供／李京昇台中傳真）

農業部宣布民國116年起全國永久禁用廚餘養豬，並給養豬戶1年的轉型緩衝期，消息一出，引發各地豬農討論。台中養豬協會總幹事楊駿杰說，今天全台各地養豬協會都會北上開會，聽農業部說明政策並溝通細節。他坦言，中央方向既然已經確定，業者也只能配合，不過政策仍可能微調，例如可能先從「家戶廚餘」禁起，事業廚餘是否能繼續使用，還有討論空間。

楊駿杰也提到，政府目前有補助廚餘養豬戶裝設蒸煮與監控設備，台中養豬戶多已提出申請，陸續安裝中。根據目前掌握的訊息，只要在今年底前通過聯合檢查、也獲地方政府同意的豬場，明年元旦起仍可再用廚餘養豬1年，他認為政策可能還會再調整。

他說，台中市目前有168場養豬戶、總養豬量9萬多頭，其中有38場以廚餘養豬（其中2場停養），規模約4萬多頭、占市內豬隻數量近半，不少豬農仰賴廚餘養豬，廚餘政策備受關注。另有台中豬農也擔心，如果沒有完整配套，「今天宣布、明天禁用」，廚餘恐怕無處去。

