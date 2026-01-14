全國專案打詐 扣82億不法所得

刑事局十四日舉行「一一四年第四次全國同步打詐、掃黑及肅槍行動專案」查緝成果記者會，內政部次長馬士元（右）與刑事局長周幼偉（右二）聽取簡報。（中央社）

記者孫曜樟∕台北報導

刑事局十四日公布「一一四年第四次全國同步打詐、掃黑及肅槍行動專案」成果。該專案於去年十一月十至二十一日執行，期間全國共查獲詐欺集團九百八十五團、犯嫌六千五百五十四人，掃黑案件一百八十件、犯嫌一千四十九人，並查獲非法槍械二百二十四枝，查扣不法利得八十二億餘元。

記者會由內政部政務次長馬士元主持，並展示五件重大案件成果，涵蓋打擊詐騙、掃蕩黑幫與肅清非法槍械等三大面向。

其中，刑事局偵二隊偵破具竹聯幫背景的張仕霖設立「金安保」公司，由天龍堂新莊會長吳昱勳出資擔任監察人，一０九年起以「安心３３互助保障」專案為名，鎖定遭保險公司拒保的高齡、身障及重病族群，誘騙約二千八百人加入，形成典型「後金付前金」的龐氏騙局模式，非法吸金逾一億元。

廣告 廣告

警方日前展開兩波查緝行動，共逮捕九名嫌犯，警訊後全案依詐欺、《保險法》、《銀行法》等罪嫌移送新北地檢署偵辦。檢察官複訊後，張嫌、丁姓執行長及黃姓女總監三人遭羈押禁見，吳嫌以一百萬元交保，其餘嫌犯則分別以五萬至十萬元交保。

刑事局十四日公布「一一四年第四次全國同步打詐、掃黑及肅槍行動專案」成果，並表彰將在十六日榮退的刑事局長周幼偉。（記者孫曜樟攝）

記者會上，馬士元也對即將榮退的刑事局長周幼偉，感謝其任內率領團隊對國內治安的貢獻。內政部長劉世芳也於同日舉行的榮退茶會中，頒授其二等內政專業獎章。