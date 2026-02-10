全國尋找「姆、明」！盧秀燕揭全台最夯吊飾這樣無料拿

台中市長盧秀燕10日主持市政會議，不僅親自佩戴最夯的「嚕嚕米」Moomin飾品化身最強推銷員，宣布中台灣燈會將提早到小年夜點燈。（馮惠宜攝）

農曆春節將至，台中市長盧秀燕10日主持年前最後一次市政會議，現場充滿濃厚年味。盧秀燕不僅親自佩戴最夯的「嚕嚕米」Moomin飾品化身最強推銷員，更宣布今年「中台灣燈會」將提前於小年夜點燈。觀旅局長陳美秀也揭密「全國找姆明活動」活動5天已有1200名名字有「姆」或「明」的民眾熱情參與，有機會帶回限量版嚕嚕米提燈以及可愛吊飾。

盧秀燕在會議中展示身上的嚕嚕米掛飾，笑稱這已成為今年全台灣最受歡迎的IP。她透露，甚至有里長和局處首長因佩戴這些可愛裝飾，在基層走動時頻頻被民眾「索討」，可見其魅力驚人，她也表示，市府推出「全國找姆明活動」抽吊飾活動只到周四（12日）截止。

廣告 廣告

台中市長盧秀燕10日主持市政會議，宣布中台灣燈會將提早到小年夜點燈。（馮惠宜攝）

陳美秀隨後針對燈會亮點進行補充。她指出，目前市府推出的「全國找姆明活動」在短短5天內已吸引近1200位民眾於臉書熱烈迴響。只要民眾名字當中有「姆」或「明」，在指定日期前於官方粉絲團留言，並在2月15日至3月3日燈會期間，親自持證件前往服務台，就有機會抽中限量100份的嚕嚕米小提燈或吊飾。

陳美秀更預告了燈會的「行銷彩蛋」。除了燈區美輪美奐，市府更與全台300多家、台中限定49家門市的85度C合作推出限定杯身；此外，全台7000家7-ELEVEN門市也將同步在收銀機螢幕宣傳中台灣燈會，讓台中成為全台春節的焦點。

針對民眾最關心的小提燈發放，陳美秀表示，燈會期間每日下午4時開放排隊、4時30分開始發放，平日預計提供3000份、假日則增加至4000份，並視人潮狀況酌量增發，保證讓賞燈民眾都能感受到療癒氛圍。

盧秀燕最後也不忘提醒，雖然燈會「未演先轟動」，目前在市民廣場、社宅及陽明園區已有不少裝置引發打卡熱潮，但市民過年歡慶之餘，務必遵守「喝酒不開車」。市府已啟動為期一個月的防酒駕專案，要讓台中市民度過一個最安全、最幸福的「嚕嚕米」新年。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

更多中時新聞網報導

米蘭冬奧》「四周跳之神」助美衛冕 喬帥歡呼

生日假遭阻 台鐵產工槓交通部

吳建豪新歌致敬麥可傑克森