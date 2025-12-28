全國小草集結挺陳琬惠 用行動改變宜蘭

民眾黨二十八日於宜蘭市中山公園正式啟動「全國小草集結挺琬惠．用行動改變宜蘭」掃街行動，力挺宜蘭縣長參選人陳琬惠。（宜蘭縣長參選人陳琬惠提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

民眾黨二十八日於宜蘭市中山公園正式啟動「全國小草集結挺琬惠．用行動改變宜蘭」掃街行動，來自全台各地的支持者齊聚宜蘭，用實際行動力挺宜蘭縣長參選人陳琬惠。民眾黨主席黃國昌親自率領黨公職出席，與陳琬惠同台展現團結氣勢，現場氣氛熱烈。

黃國昌表示，非常高興來到宜蘭，雖然現場天氣飄著毛毛細雨，但大家的熱情絲毫未減，看到這麼多小草與宜蘭鄉親齊聚一堂，用行動力挺宜蘭縣長參選人陳琬惠，正是因為對宜蘭的未來充滿期待。

黃國昌說，台灣民眾黨在宜蘭推出最強、最認真做事的候選人，就是要爭取所有宜蘭鄉親的支持，拜託宜蘭的鄉親，給陳琬惠四年的時間，用行動真正改變宜蘭。

陳琬惠則提到前一晚宜蘭發生地震，第一時間即收到各界關心，也立即與各鄉鎮村里長聯繫、掌握狀況，所幸一切平安，並感謝大家的溫暖與支持。

她表示，自己一路走來也是「小草」的一份子，從支持柯文哲、支持黃國昌、支持台灣民眾黨，到二十八日大家齊聚宜蘭相挺，內心充滿感動。她強調，自己多年來深耕宜蘭，從黨團主任、參選縣長、擔任立委，到卸任後持續在地方服務，無論是否擁有公職身分，都從未離開宜蘭、從未停止為鄉親付出，「這一路的堅持，是因為她對宜蘭這塊土地的愛。