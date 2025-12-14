全國工業技藝競賽新北28金手全國第一 7校聯訓機器人首度「全壘打」

榮獲第一名的新北高工謝東霖選手表示備賽過程充滿挑戰與學習。（新北市教育局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

114學年度全國工業類技藝競賽於12月9日至12日在岡山農工登場，來自全國116校、943位頂尖選手齊聚較勁，新北市代表隊火力全開，一舉奪下28座金手獎、43個優勝、總計71項獎座，不僅突破去年成績，更寫下金手獎數全國第一的亮眼紀錄。

榮獲第一名的新北高工謝東霖選手感謝學長、指導老師及新北培訓團隊的協助。（新北市教育局提供）

工業類技藝競賽職種涵蓋最新科技技術領域，包含應用設計、工業電子、冷凍空調、汽車修護、飛機修護、室內空間設計、機器人、機器手臂技術等，全方位展現臺灣產業所需的核心技術力。新北市技職教育長期投入AI領域科技發展，其中「機器人」項目在新北高工協助金手培訓下已創下連續五年稱冠紀錄，今年集合7校一起培訓及跨校合作，成功創下「校校有獎」的史上最佳紀錄──鶯歌工商勇奪全國第一、新北高工第三、瑞芳高工第四，三重商工、泰山高中、樟樹實中與東海高中皆獲優勝，展現「跨校共好」的技職新典範；而模具職種亦由新北高工與三重商工強勢包辦四位選手全獲獎，再次證明新北培訓模式的高強度與高成果。

教育局指出，新北自108年起已投入一億元經費，打造全國最完整的「金手培訓生態系」，涵蓋三級培訓制度、六大培育機制及10大國際級金手培訓基地，讓選手從技能扎根、心態建構到產業鏈結全面到位。今年更首創「正念穩心術6大攻略」，協助選手在高壓競賽中精進專業技術並穩定心理韌性，讓實力能在關鍵時刻精準發揮。

多所學校的亮眼表現也寫下新紀錄。瑞芳高工一舉奪下11座金手，創下校史91年以來最佳紀錄；榮獲測量職種金手第一名的孫煜翔、李威瑱分享，他們歷經一年超過百次訓練，不論酷暑或風雨都堅持到場，感謝趙雅靜與翁明郎老師，不僅傳授專業，在挫折時給予關鍵支持，讓他們一次次突破極限。鶯歌工商機器人金手雙金選手李毓祐、徐睿辰則表示，技術開發、程式調校到機構修正都充滿挑戰，能站上最高殿堂，是靠著指導老師與隊友的支持一路挺過難關。電腦修護職種新北高工更締造三連霸，謝東霖選手分享，從找錯點、拆解、焊接到重組，每一步都是學習，感謝新北培訓團隊的專業陪伴。

榮獲第一名的新北高工謝東霖選手與李宏傑老師合照。（新北市教育局提供）

教育局表示，新北以「世界級人才一貫化政策」打造最強技職升級路徑。為鼓勵孩子勇敢挑戰，除了提供最高10萬元金手獎金與國際見學機會，更是全國唯一補助技藝競賽前三名指導老師一同出國增能的城市，讓師生一起站上世界舞台累積實力並拓展視野，為台灣培育下一代頂尖技術人才。