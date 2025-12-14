全國工業技藝賽 新北28座金手獎

榮獲第一名的新北高工謝東霖選手表示備賽過程充滿挑戰與學習。



（圖：新北市教育局提供）

一一四學年度全國工業類技藝競賽於九日至十二日在岡山農工登場，來自全國一一六校、九百四十三位頂尖選手齊聚較勁，新北市代表隊火力全開，一舉奪下二十八座金手獎、四十三個優勝、總計七十一項獎座，不僅突破去年成績，更寫下金手獎數全國第一的亮眼紀錄。

新北市教育局昨（十四）日指出，新北市技職教育長期投入ＡＩ領域科技發展，其中「機器人」項目在新北高工協助金手培訓下已創下連續五年稱冠紀錄，今年集合七校一起培訓及跨校合作，成功創下「校校有獎」的史上最佳紀錄──鶯歌工商勇奪全國第一、新北高工第三、瑞芳高工第四，三重商工、泰山高中、樟樹實中與東海高中皆獲優勝，展現「跨校共好」的技職新典範；而模具職種亦由新北高工與三重商工強勢包辦四位選手全獲獎，再次證明新北培訓模式的高強度與高成果。

新北自一○八年起已投入一億元經費，打造全國最完整的「金手培訓生態系」，涵蓋三級培訓制度、六大培育機制及十大國際級金手培訓基地，讓選手從技能扎根、心態建構到產業鏈結全面到位。今年更首創「正念穩心術六大攻略」，協助選手在高壓競賽中精進專業技術並穩定心理韌性，讓實力能在關鍵時刻精準發揮。

多所學校的亮眼表現也寫下新紀錄。瑞芳高工一舉奪下十一座金手，創下校史九十一年以來最佳紀錄；榮獲測量職種金手第一名的孫煜翔、李威瑱分享，他們歷經一年超過百次訓練，不論酷暑或風雨都堅持到場，感謝趙雅靜與翁明郎老師，不僅傳授專業，在挫折時給予關鍵支持，讓他們一次次突破極限。

鶯歌工商機器人金手雙金選手李毓祐、徐睿辰則表示，技術開發、程式調校到機構修正都充滿挑戰，能站上最高殿堂，是靠著指導老師與隊友的支持一路挺過難關。電腦修護職種新北高工更締造三連霸，謝東霖選手分享，從找錯點、拆解、焊接到重組，每一步都是學習，感謝新北培訓團隊的專業陪伴。