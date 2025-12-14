全國工業類技藝競賽成績出爐 中市榮獲20金手46優勝

臺中高工獲獎師生合影

教育部主辦「114學年度全國高級中等學校學生工業類技藝競賽」成績出爐，全國計943位選手同場競技；臺中市共有155位選手參賽，最終獲得20金手46優勝。

教育局長蔣偉民表示，臺中市已連續9年獲中央評鑑為技職教育最高殊榮「優等」縣市；為落實人才培育，近年陸續成立「技術及職業教育發展中心」、「電動車技術教學中心」、「智慧製造技術教學中心」及「智慧自動化技術教學中心」，透過教學共備、相關競賽等策略提升師生專業素養。臺中市擁有精密機械科技的黃金縱谷及產業聚落明顯的特性，不僅帶動轄內工科學校的發展，也提供相當充足的產學資源。

教育局指出，工業類技藝競賽項目包含應用及電腦軟體設計、建築及機械製圖、工業及數位電子、汽車及飛機修護、室內空間設計、家具木工、機器手臂技術等29個職種，是各類別中賽事規模最大的競賽，考驗著選手們的認知思維能力、問題解決能力及手動實作能力。在產官學三方的共同努力下，抱回20金手46優勝的佳績，顯示技職教育的推動有成。

這次獲獎的學校成績如下：臺中高工獲9金手10優勝，東勢高工獲2金手9優勝，大甲高工獲2金手5優勝，明道高中獲2金手3優勝，沙鹿高工獲1金手6優勝，霧峰農工和僑泰高中獲1金手4優勝，神岡高工和嶺東高中獲1金手1優勝，大明高中、致用高中與新民高中獲1優勝。