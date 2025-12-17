全國工科技藝競賽 新營高工獲3職類4獎項創造佳績





國立新營高工學生參加114學年度全國技藝競賽，再次榮獲佳績；全國技藝競賽為高中職高三學生所參加之比賽，每校每職類一名學生(特殊產業類科兩名)，參賽學生皆為校內技術能力最頂尖之代表，能在全國比賽中獲獎，實屬不易。

金手獎第三名-校長與選手及指導老師合影

李秋嫺校長指出，今年度新營高工參加競賽，共獲得鉗工金手獎第三名、機器手臂技術優勝第十三名、電腦輔助機械製圖第十五名，總計三職類四獎項，再次創造佳績。

特別是鉗工職類，今年榮獲金手獎第三名，也是歷年參賽最佳成績；機械科游創巖指導老師提到，鉗工職類是個極需思考、體力與技術的競賽職類，今年王棋弘選手在臨場表現非常優異，技能更是穩紮穩打累積，本身具有體格的優勢，最後還有家人支持的力量，才能造就此次競賽成績。

機器手臂技術職類，這正是目前的重點產業，資訊科賴允仁老師提到，學校從三年前開始建置機器手臂學習場域，參加相關研習與計畫推動，最後發展機器手臂課程，並引導學生參加並考取相關證照與競賽，而今年兩位選手細心鑽研競賽試題、明確分工、自主學習、編寫程式能力與3D繪圖能力，此次能獲獎更讓學校積極推動機器手臂相關課程，再次受到肯定。

電腦輔助機械製圖職類，製圖科賴翊翔指導老師提到，本職類雖為機械製圖能力，近年皆由電腦3D繪圖進行作圖，學生本身能培養空間能力與機械相關知識，能在此職類獲獎，選手平時就要練習不同類型機構，以因應競賽臨場反應。此次的獲獎是在選手辛勤不懈的努力，才能順利得名。

李秋嫺校長表示，今年獲獎前三名選手，能領取大會贊助廠商捐贈的獎學金外，國教署將安排國外研習計畫，讓學生增進國際視野；得獎選手，獲得技優保送或甄審加分機會；另本校對得獎同學予以獎勵，並頒發獎勵金，以鼓勵學生對於技能學習的優異表現，並持續輔導選手順利升上科大就學。

