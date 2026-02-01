全國工總歲末送暖到基隆

全國工總歲末寒冬「基隆愛心之旅」送暖，邱佩琳感謝企業攜手關懷身障與長者。（圖：市府提供）

中華民國全國工業總會日前到基隆展開115年度歲末寒冬「愛心之旅」活動，副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席致贈感謝狀，感謝企業界以實際行動支持基隆社會福利工作，為寒冬中的身心障礙者與長者送上溫暖關懷。

中華民國全國工業總會攜手多家工業企業捐贈基隆市社區關懷據點及全日型住宿式身心障礙福利機構新年加菜金與多項民生物資，表達對身心障礙者與長者關懷之意。

邱佩琳表示，市府將持續透過公私協力，完善社會安全網，讓照顧更即時、服務不中斷。邱佩琳說，市府長期重視身心障礙者與長者朋友的生活照顧與權益保障，透過全日型身心障礙福利機構及社區關懷據點，結合共餐、健康促進與多元學習活動，持續強化在地支持系統。社會福利工作需要長期投入，僅憑市府力量仍有限，特別感謝中華民國全國工業總會及企業夥伴持續以實際行動回饋社會，讓更多有需要的市民在寒冬中感受到溫暖。

中華民國全國工業總會顧問陳煌銘表示，工總秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，自民國100年起每年皆結合所屬工業同業公會及會員廠辦理寒冬送暖活動，將企業的善心與資源送到各縣市。今年再度來到基隆，集結理監事及企業代表實地走訪關懷據點，為身心障礙者及長者在農曆年前送上實質關懷與祝福。

社會處長楊玉欣補充，此次活動除捐贈數十萬元加菜金外，也提供食品、尿布、看護墊、飲用奶粉及營養補充品等多項生活物資，對於社區關懷據點及身心障礙福利機構的日常運作助益良多。

邱佩琳更強調，市府將持續與企業及民間團體攜手合作，透過公私協力的方式，把資源送到有需求的地方，讓小愛匯聚成大愛，共同打造更溫暖、更有愛的基隆。