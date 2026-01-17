全國建管觀摩到金門 縣府攜手國土署分享建造與雜項執照管理成果

【記者 洪美滿／金門 報導】內政部為精進建造執照與雜項執照相關管理業務，強化核發效率、行政管控與抽查機制，特辦理「114年度建造執照與雜項執照相關管理業務推動情形考核實地觀摩及參訪活動」。本次活動由金門縣政府城鄉發展處承辦，於1月16日上午在金門縣政府大禮堂舉行，邀集各直轄市、縣市政府及特設主管建築機關代表齊聚金門，透過頒獎表揚、業務簡報、實務觀摩及綜合座談等方式，進行跨機關交流與經驗分享。

內政部國土管理署建管組陳清茂副組長表示，建造執照及雜項執照之管理攸關建築安全與公共利益，也是中央持續關注的重點工作。藉由年度考核與觀摩交流，除檢視各主管機關推動成果外，更重要的是促進制度與實務相互學習，提升全國建管作業之執行一致性與品質。陳副組長並指出，金門在離島地理條件與人力資源限制下，仍能因地制宜、循序建立一套可運作之管理流程，成績斐然，對各機關未來推動建管制度精進具參考價值；同時面對人力資源的趨緊，未來建管工作應更積極導入系統化工具與科技應用，以提升管理效能與風險掌握能力。

金門縣政府城鄉發展處黃儒新處長表示，金門雖為離島地區，案件量不及六都，但受地理條件與人力配置限制，更需要以「制度化、流程化及資訊化」提升建管效能與服務品質。縣府近年持續推動建照審查流程精進、前端整合審查機制、重大及複雜案件專案協審支援，並藉由雲端工具與系統化管理，強化案件控管、提升審查一致性，兼顧依法行政與便民服務。

活動同時辦理「114年度建造執照與雜項執照相關管理業務推動情形考核」榮獲「特優」單位之頒獎表揚。獲獎之縣市政府及特設主管建築機關，在執照核發效率、行政管理、抽查管控及制度推動等面向表現優異，執行成果深獲肯定。獲獎單位包括：臺北市政府、新北市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、南投縣政府、金門縣政府、交通部高速公路局、國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局、經濟部產業園區管理局。

金門縣府表示，透過此次實地觀摩及參訪交流，期能與各縣市政府及特設主管建築機關互相學習、共同精進，將可行作法擴散為全國建管推動之最佳實務，持續提升建築管理行政效率與公共安全，並朝向更透明、更便民及更具韌性的建管治理目標邁進。（照片記者洪美滿翻攝）