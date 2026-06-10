全國建築師公會2026民歌公益演唱會登場 用歌聲守護離島醫療
全國建築師公會主辦「2026民歌公益演唱會－跨海傳唱．築愛惠民」，本次活動結合音樂藝術與公益關懷，將於8月22日晚間7點，在新北市政府多功能集會堂隆重舉行，號召社會各界共同響應愛心活動；為了提升澎湖惠民醫院醫療服務量能，透過經典民歌傳遞溫暖與希望。
全國建築師公會長期關注公益議題，除了致力建築專業發展以外，同時積極投入公共服務與社會關懷，此次特別舉辦「跨海傳唱．築愛惠民」公益演唱會，藉由音樂的感染力凝聚社會善意，連結建築界與民眾的愛心資源，一同支持離島醫療建設，使得偏鄉及離島居民獲得更完善的醫療照護。
本次演唱會邀請多位深受民眾喜愛的民歌及實力派歌手共同演出，演出內容橫跨校園民歌黃金年代與經典歌曲傳唱，包括葉佳修、施孝榮、殷正洋、陳宏銘、許景淳、馬毓芬、凃佩岑、南方二重唱及海鷗K人聲樂團等知名藝人齊聚一堂，帶領觀眾重返青春記憶，透過熟悉旋律喚起社會對公益議題的關注。
「跨海傳唱．築愛惠民」不僅僅是一場民歌盛會，更是一場結合公益、文化及社會責任的重要活動。全國建築師公會希望藉由此次演出，將來自全台各地的善意跨越海洋送往澎湖，支持當地醫療資源提升及醫療設備改善，協助醫護團隊提供優質的醫療服務，讓公益力量能持續擴散。
（一）票價資訊：票種依「位置」區分(詳附件座位示意圖) A區5,000元/ B區4,000元/ C區3,000元。
（二）購票方式：(依提交順序由系統自動配位，恕無法指定座位)
團體購票(每10張為一組販售):https://forms.gle/huEi6TnZurveuCyi8
個人購票:https://forms.gle/a3DNTeDdcrv3UW1Z9
（三）購票期間：自即日起至115年7月25日止，或票券售完為止。
（四）付款方式：提交表單後，請將購票款項匯入本會帳戶：
戶 名：中華民國全國建築師公會 銀行名稱：合作金庫銀行 三興分行 帳 號：1405-717-321701 匯款時請註明「匯款單位＋演唱會」。 （五）取票方式：預計於8月上旬寄送紙本票券及發票，並以Email通知寄送進度；如於通知後5個工作天內尚未收到，請儘速與本會聯繫。 （六）退票及異動：購票完成後，除因不可抗力因素致活動取消或延期外，原則不受理退票；如有異動，將另行公告通知。 （七）收據開立：本會將開立三聯式/二聯式發票，供報帳或相關用途使用。 主辦單位：中華民國全國建築師公會 協辦單位：各縣市建築師公會 指導單位：新北市政府
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