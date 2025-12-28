全國性人民團體「台灣大左鎮共融發展協會」正式成立

左鎮年輕人和居民歡喜「台灣大左鎮共融發展協會」在歲末成立。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／左鎮報導

台南市左鎮區由在地團隊、返鄉青年與社區夥伴共同發起的全國性人民團體「台灣大左鎮共融發展協會」正式在歲末成立，並迎來地方發展的重要里程碑，還象徵左鎮多年累積的地方能量，正式邁向跨區域、跨世代的共融發展新階段。理事長賴政達表示，期望大左鎮為各地社造與地方創生注入新動力。

人口不到四千人的左鎮，卻有著旺盛的在地生命力，年輕人用心推動在地產業經濟，將在地特有的產業賦予新的研發動力，讓編鄉社區的居民找到可以永續發展的力量，同時也將遍地的竹子，重現竹在生活的要角，此外更累積深厚的人際網絡與行動基礎，多年來，在地居民、街區店家、公部門與返鄉青年持續投入地方事務，從產業推動、文化保存到公共參與，彼此扶持、相互接力，逐步為左鎮形塑出獨特而堅韌的地方發展樣貌。

如此的生命力促成了「台灣大左鎮共融發展協會」的成立，協會以「回到土地─連結人群─共創未來」為核心宗旨，並以左鎮區為起點，立足白堊地、放眼全台灣，將致力透過共融發展策略，整合文化、農業、藝術、教育與環境等多元資源，推動地方創生與在地永續。

賴政達表示，從半年前開始，夥伴們就思考是否能成立一個全國性的社團組織，讓願意投入地方行動的人彼此成為依靠，也讓資源能真正落地、行動得以永續推進，歷經多次籌備會議、討論與連署程序，最終促成協會的正式成立，且吸引眾多在地居民與夥伴一同見證，左鎮區長李燿州和前任區長余基吉，以及在地民意代表們都到場給予祝福與勉勵，肯定左鎮多年來累積的社區行動成果。

賴政達強調，隨著「大左鎮」這正式成形，協會期盼未來能串聯更多跨區域夥伴，將左鎮的實踐經驗轉化為可交流、可學習、可複製的地方發展模式，為台灣各地的社區營造與地方創生注入新的動能。