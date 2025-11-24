全國房貸利率飆2.6％創高 房仲呼籲「把握新青安貸」省利息！

記者陳韋帆／台北報導

全國一般房貸利率升至2.6%，創金融海嘯後新高，信義房屋指出，即使央行未升息，但銀行實質房貸利率仍攀升，建議首購族把握新青安優惠省利息。（示意圖／記者陳韋帆攝影）

全國一般房貸利率升至2.6%，創金融海嘯後新高，信義房屋曾敬德指出，央行限貸令未解，資金緊縮持續緊縮，即使央行未升息，但銀行實質房貸利率仍攀升，建議首購族把握新青安優惠省利息。

據不動產資訊平台房貸利率資料，2024年Q2 2.36%，房貸之亂消息浮現後開始一路攀升，2024年Q4已達2.54%，2025年Q1則到達2.6%，創金融海嘯後新高。六都與新竹部分，台北市2.59%，台南、新北市與台中市皆為2.6%，高雄市2.64%，新竹地區亦都突破2.61%。

曾敬德表示，這波利率走揚開始於2024年Q3，主要反映資金緊縮及房貸排撥現象，即使央行未再升息，但銀行實質房貸放款利率仍持續走高，目前一般房貸常見利率已從2.5%起跳，名下有房貸者利率則通常更高，所幸近期網銀、壽險等非銀行體系加入市場，利率波動已逐漸趨於平穩。

面對高利率環境，他建議，政府目前對新青安政策仍抱持鼓勵態度，對於符合資格的首購族群而言，該方案利率條件遠優於一般房貸。有購屋需求的民眾，應把握政策到期前的機會申請，善用政府優惠降低利息負擔，相較於目前市場上的高利率方案，將能省下可觀的利息支出。

