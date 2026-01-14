全國打詐掃黑肅槍成果豐碩 刑事局長周幼偉榮退獲頒二等內政專業獎章

【警政時報 徐煜勝/台北報導】刑事警察局長 周幼偉 於本月16日屆齡退休，任內大力推動打擊詐欺、掃蕩黑幫及肅槍工作，奠定我國反詐制度與科技治理基礎。內政部長 劉世芳 今（14）日親赴刑事局出席榮退茶會，頒發二等內政專業獎章，表彰其2年半任期內對警政制度建構與治安維護的卓越貢獻。

由左至右：刑事局副局長蕭欽杰、局長周幼偉、內政部次長馬士元、副局長林故廷、副局長陳世煌聯合主持詐防記者會。（記者徐煜勝翻攝）

同日，內政部次長 馬士元 主持「114年第4次全國同步打詐、掃黑及肅槍行動專案」查緝成果記者會暨慰勉活動，實地視察重大案件成果與查扣贓證物，肯定全國警察機關在專案期間的努力與成果，並向第一線有功人員表達慰勉之意。

內政部長劉世芳（左）頒發內政部二等內政專業獎章給刑事局長周幼偉（右），肯定其任內卓越貢獻。（記者徐煜勝翻攝）

警政署指出，去年第4次全國同步打詐、掃黑及肅槍行動於11月10日至21日執行，全國警察機關共查獲詐欺集團985團、犯嫌6,554人；掃黑180件、犯嫌1,049人，並查獲非法槍械224枝，查扣不法利得達82億餘元。記者會現場同步展示5件重大案件成果，涵蓋涉詐平台、地下匯兌、跨國洗錢、改造槍彈及黑幫組織等面向，成功「斷金流、掃組織、阻詐害」，展現政府維護社會治安與金融秩序的決心。

刑事局說明，周幼偉任內推動多項關鍵改革，面對詐欺犯罪高度組織化、科技化與跨境化趨勢，帶領團隊完成打詐策略轉型，由過去事後追查，升級為「事前預警、即時攔阻、系統性溯源」並進，並以「減害」為核心目標，主動查找潛在被害人、即時通報金融機構攔阻異常金流，結合科技與情資分析，降低民眾受害風險。

在制度與法制面，刑事局建置「165打詐儀表板」公開即時真實數據，成立「情資研析專責小組」並推動23項專業分工，主動溯源查緝詐團高層核心；同時完成詐欺犯罪防制中心法制化，並促成《詐欺犯罪危害防制條例》修正案三讀通過，從「加重處罰、加速攔阻詐騙金流、加強被害人保護」三大面向，強化打擊詐團的法制工具，成功將反詐工作由零散破案轉型為系統治理。

在精準打擊層面，刑事局執行虛擬貨幣查扣凍結專案，金額高達125億元；並與 LINE 合作，下架7.9萬個涉詐帳號。另推動「淨話專案」全面查緝IP-PBX（網路電話交換機），專案執行後3個月，「未顯號」假檢警詐欺案件數與財損分別下降41%與58%。同時深入分析 天道盟 核心幹部金流，將盟主「鐵霸」曾盈富依洗防法及組織犯罪送辦，並全面掃蕩非法個人幣商、「幣想科技」實體洗錢店面及走私黃金等洗錢管道，徹底截斷詐團金流命脈。

重大案件方面，刑事局破獲國內首宗涉及土地詐欺的「台版地面師」案、查緝假融資借貸詐欺並扣押232輛權利車；國際合作上，與 印尼警方 聯手破獲峇里島跨境詐騙機房，移送102名犯嫌全數起訴，並與 菲律賓警方 合作打擊我國黑幫境外機房，展現我國在科技防禦與跨境執法上的硬實力。

活動尾聲，馬士元次長頒發慰勉金予本次專案表現優異的基層同仁，向負重前行的執法人員致敬，並期勉全國警察持續秉持「源頭預防減害、深度溯源追查」的精神，讓國人享有更安全、安穩的生活環境；內政部亦再次肯定周幼偉長期帶領刑事局在挑戰中求創新，為國家治安構築堅實防線。

