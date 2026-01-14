全國打詐掃黑肅槍 掃蕩985詐團6554嫌

（中央社記者黃麗芸台北14日電）警政署刑事局今天公布全國打詐掃黑肅槍成果，共查獲詐欺集團985團、6554嫌，掃黑查獲180件、犯嫌1049人，並查獲非法槍械224枝，以及查扣不法利得新台幣82億餘元。

警政署刑事局下午舉行「打詐掃黑肅槍成果」記者會，內政部次長馬士元表示，由於刑事局長周幼偉即將榮退，特別感謝其任內率領團隊對國內治安的貢獻。

馬士元提到，周幼偉任內推動多項打詐策略與關鍵改革，奠定國內打詐制度與科技基礎；另外，統計自民國113年8月至去年12月止，詐騙案件數和財損數都大幅下降，很大原因要歸功於警方積極查緝，也感謝周幼偉和刑事團隊完成公私部門協力的艱鉅任務，未來將持續建立更綿密的社會安全網。

根據刑事局資料顯示，本次專案全國警察機關共查獲詐欺集團985團、6554嫌，掃黑查獲180件、犯嫌1049人，並查獲非法槍械224枝，以及查扣不法利得新台幣82億餘元。

記者會現場也同步展示5件重大案件成果，涵蓋打詐、掃黑與肅槍3大面向。

刑事局偵查第二大隊第2隊長古三民說明，日前執行情蒐發現，竹聯幫天龍堂新莊會長吳男、成員張男等人自109年起設立金安保網路平台有限公司，並推「安心33互助保障」專案鎖定投保困難的拒保族，像是高齡、殘障等遭一般商業保險公司拒保者，佯稱可「免體檢、免疾病告知、無年齡上限、終生保障」招攬會員。

但實際卻是以龐氏騙局模式進行假互助、真吸金，宣稱會員每月繳交3600元，滿3年、6年即可分別享有25萬、33萬元身故互助金，也可選擇退還110%互助費金，與現行保險市場利率顯然不符，4年非法吸金高達1.1億元，受害會員至少2800人。

專案小組經蒐證完備後，於114年10月及11月執行搜索行動，拘提張男等9嫌到案，並以涉嫌詐欺、保險法、銀行法、多層次傳銷管理法、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪，解送新北地檢署偵辦，其中張男等3嫌聲押獲准，吳男則以100萬元交保，其餘犯嫌則分依5萬至10萬元不等金額交保。（編輯：張銘坤）1150114