全國技藝競賽大放異彩 臺中家商勇奪3金手、7優勝

左1林秋瑞師左2魏稚恩同學,左3徐霈芸師,左4賴弘哲同學,右3劉福鎔校長,右2左亮軒同學,右1李苑菁師.

114學年度全國高級中等學校學生技藝競賽成績揭曉，臺中市立臺中家商在家事類與商業類競賽中脫穎而出，榮獲3座金手獎及7項優勝，展現學校深耕技職教育的豐碩成果。

實習主任祝仰濤表示，本次競賽成績十分亮眼。家事類方面，飾品製作組魏稚恩同學榮獲金手獎，詹子嫻同學獲優勝；服裝設計組洪御庭、朱淳媗同學榮獲優勝；幼兒教育製作組李怡安、熊宇婍同學亦獲優勝。商業類會計資訊組賴弘哲同學、職場英文組左亮軒同學雙雙奪下金手獎，另有程式設計組沈宇哲同學及商業簡報組李彩鈺同學榮獲優勝。祝主任指出，選手們在有限的集訓時間內，仍須兼顧課業學習與高強度訓練，此次能於全國賽中繳出如此優異成績，全賴學生的毅力與師長的悉心指導。

榮獲「會計資訊職種」金手獎第三名的賴弘哲同學回顧備賽歷程，坦言過程充滿挑戰與壓力，曾一度對自己失去信心。所幸在指導老師徐霈芸老師持續鼓勵與專業引導下，逐步調整步伐、穩定心態，最終成功突破自我。他坦言，若能重新選擇，仍會義無反顧踏上這條學習之路。

「職場英文職種」金手獎第二名得主左亮軒同學則分享，這份榮耀來自團隊的共同努力。他感謝應用英語科師長們的悉心指導，尤其李苑菁老師全方位的陪伴與訓練，讓他在專業應用能力大幅成長，並以「站在巨人的肩膀上」形容自己滿滿的感謝。

榮獲「飾品製作職種」金手獎的魏稚恩同學分享，得獎對她而言不僅是一種肯定，更是一段自我突破的歷程。從反覆修正作品、克服技術瓶頸，到面對自我懷疑與壓力，正是一次次不放棄的嘗試，逐漸累積信心與實力。魏稚恩非常感謝林秋瑞老師的指導，並期許自己能持續帶著熱情與勇氣精進技藝。

校長劉福鎔表示，技藝競賽的價值不僅在於能獲獎，更在於學生在訓練及比賽歷程中學會堅持、自我突破與承擔壓力。感謝指導教師長時間的投入與付出，也肯定學生在挑戰中展現的專注與毅力。此次佳績不僅是師生攜手努力的成果，也再次證明臺中家商在培育多元技職人才上的堅強實力。