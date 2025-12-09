全國技藝競賽明道技高部奪下2金手3優勝 職場英文蕭采妍勇奪金手獎第1名

明道中學技術高中部今年在114學年度全國高級中等學校學生商業類技藝競賽中再創亮眼成績，榮獲2金手3優勝。（圖：明道中學提供）

明道中學技術高中部今年在114學年度全國高級中等學校學生商業類技藝競賽中再創亮眼成績，榮獲2金手3優勝，其中最受矚目的莫過於「職場英文」職種，由蕭采妍同學勇奪金手獎第1名。選手們在專業技術、創意設計與臨場應對等面向。都具備全國頂尖實力，再次證明長期深耕技職教育的成果。

在「職場英文」職種，蕭采妍同學以穩健的表現拿下全場最高榮譽。她曾於全國技能競賽中拿下中區第一、全國第二的佳績，累積了豐富比賽經驗。她分享，今年的英文題型增加圖表判讀與危機處理，寫作與口說更加重視臨場反應與邏輯思辨。她也鼓勵學弟妹：「比賽最重要的是心態，要欣賞自己的優點，並在壓力中保持平靜。」。

廣告 廣告

「平面設計」職種的吳奕嫻同學榮獲金手獎第8名。她分享，今年手繪主題改為「絲巾設計」，從以往的海報呈現轉向更具應用性與風格性的題型，要求選手跳脫既定框架、轉換思考方式。她強調構圖速度與日常累積作品觀摩量，是創作過程能順利應對的重要因素。

在「商業簡報」職種，邱可妘同學榮獲優勝13名。她表示，今年命題明顯走向素養導向，每題篇幅長、資訊量大，必須保持冷靜並細心閱讀，避免被題意誤導。她分享準備過程中，最需要自律與良好時間規劃，才能在有限時間中整理資料、練習口語並提升答題節奏。

在「會計資訊」職種，廖燕茹同學獲得優勝15名。她分享，今年的試題文字量明顯增加，並新增的營業稅項目，需要更深層的理解與計算能力；但在平日累積的比賽經驗下，能迅速沉著應對。她認為備賽過程最重要的就是「堅持」，每天提醒自己不要留下遺憾，才能站上競賽舞台。

「電腦繪圖」職種，俞品瑄同學獲得優勝16名。今年競賽以「防範未然，不要救災」為主題，與臺灣社會議題緊密結合，考驗選手在有限時間內完成角色與場景設計的能力。她認為題目趨勢越來越重視想像力、洞察力與讀題能力，能否精準理解題意，就成為創意發揮的關鍵。

明道中學技術高中部陳士虹主任表示：「孩子們能在全國賽場站穩腳步，是日常努力的累積。每一名學生都展現了專業力與韌性，成績固然令人欣喜，但更珍貴的是他們面對挑戰時的態度與勇氣。期待未來他們能持續拓展視野，成為真正具備競爭力的技職人才。」。（張文祿報導）