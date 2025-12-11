全國技藝競賽 東商2學生獲金手獎可保送國立科大

（中央社記者盧太城台東縣11日電）全國學生技藝競賽台東高商表現亮眼，資料處理科學生高證鈞榮獲「文書處理」職種金手獎第3名，廣告設計科陳宇涵獲「平面設計」職種金手獎第5名，2人取得可保送國立科大資格。

國立台東高級商業職業學校今天發布新聞稿表示，台東高商日前參加114學年度全國學生技藝競賽表現亮眼，在全國激烈競爭中脫穎而出，勇奪2座金手獎與1座全國優勝。

東商表示，資料處理科3年甲班高證鈞榮獲「文書處理」職種金手獎第3名；廣告設計科3年甲班陳宇涵獲「平面設計」職種金手獎第5名；觀光事業科3年甲班廖芷萱則以專業表現拿下「餐飲服務」職種全國優勝第15名。這次成果不僅展現學生努力與專業實力，也再次證明東商在商業及技職教育領域的深厚實力。

高證鈞透過學校分享心得表示，備賽期間每日訓練時常至深夜，也因此放棄許多班級活動，全力投入比賽。面對課業與訓練壓力，他曾身心俱疲，後來調整作息，才逐漸找到最佳節奏。

他回憶，一開始校內初選排名並不理想，反而激發想證明自己的決心，獲得第3名「意外又欣喜」，並期盼未來順利錄取理想科大，持續精進技能。

陳宇涵也透過學校表示，選擇參賽是為提升自身專業能力。電繪訓練強度高，曾感到挫折，但在黎小萍老師與隊友支持下選擇堅持，最終在競賽中成功展現成果。她感謝團隊在技術與心理上的支持，也期盼未來持續挑戰更高目標。

廖芷萱表示，剛開始訓練時，她的水果刀工是隊伍表現最弱的，但她沒有放棄，而是不斷重複練習，突破瓶頸並成功站上全國舞台。感謝指導老師陳盈珍以及一路支持的同學與朋友，「老師不只教技術，也讓我知道自己能比想像中更強大。」

東商校長林明錚表示，3名同學能在全國高手雲集的競賽中脫穎而出，靠的是日復一日的訓練與永不放棄的態度與突破自我、追求卓越的精神。獲得金手獎的高證鈞、陳宇涵除分別獲企業新台幣6萬元及4萬元獎金外，也取得保送國立科大、赴日本見習及技優甄審的資格。（編輯：李亨山）1141211