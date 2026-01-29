全國技藝競賽！民雄農工2生勇奪金手獎為校爭光

（記者黃信峯／嘉義報導）114學年度全國學生工業類技藝競賽中，國立民雄農工汽車科再度傳來捷報。高三學生黃聖堯榮獲汽車修護第二名，劉宗威則在汽車噴漆項目奪得金手獎第三名。兩位同學以不同的學習歷程，展現了技職教育的深厚底蘊與「校家師生共育」的精神，為民雄農工再添榮耀。今(29)日上午民雄農工校長洪芳芷帶領秘書陳秀惠、汽車科主任柯東佑及指導老師廖庭堅，特別表揚兩位獲得金手獎同學為校爭光。

圖/民雄農工校長洪芳芷(左3)、表揚勇奪全國技藝競賽金手獎黃聖堯(右3)、劉宗威(左2)與秘書陳秀惠(右1)及指導老師合影。記者黃信峯攝

民雄農工表示，黃聖堯的爸爸從事汽車修護廠，因此對於汽車修護備感興趣，在北港國中技藝班就讀時，參加技藝競賽拿到第一名，當時老師建議他升讀他校，但家長為了能縮短通勤時間、也評估在民雄農工他能更有機會投入競賽，鼓勵聖堯選擇民雄農工。帶著這份期待，一進高職他就立下要參加競賽的目標。因此參加全國學生專題創作競賽創意組，榮獲第一名，就展現創意與技術結合的能力。高三準備參加全國工科技藝競賽的訓練過程裡，黃聖堯說，學到最多的其實是抗壓性。「當拿到第二名那刻，第一個想到的是爸爸」。沒有他一路的陪伴與堅持，自己可能撐不到最後。

圖/民雄農工洪芳芷校長(中)表揚汽車科勇奪全國技藝競賽金手獎第二名黃聖堯(右1)、第三名劉宗威(左1)。記者黃信峯攝

劉宗威從國小三年級就愛打棒球，一路讀體育班到國中畢業。高中升學時，父母希望他學一技之長，放下了成為棒球運動員的執念。因自己不清楚2B3C成績落點，應父親的建議就近入學選填就讀國立民雄農工汽車科。劉宗威又找回過去的運動習慣，自主跑步、肌耐力訓練，用球隊式的訓練思維要求自律，同時把那份精神帶進噴漆技巧：“反覆練習、調整節奏、每天安排小目標”。高二南區分科賽只拿佳作，加上爸爸罹癌過世，本想去打工分擔家計，一度也想著放棄參賽。但科主任鼓勵他不要浪費之前累積的底子，主任說經濟問題可以再想辦法解決。後來宗威加入校內工讀生計畫，把校外打工時間留給比賽準備。從不自信到被肯定才相信夢想得獎那時，才讓他慢慢相信自己真的很棒。

圖/民雄農工高三生黃聖堯（左）、劉宗威（右）榮獲全國高中學校工業類技藝競賽金手獎，抱回汽車大獎。記者黃信峯翻攝

指導老師民雄農工汽車科主任柯東佑表示，「從北港國中技藝班一路深耕的黃聖堯，目標非常明確，他一升上高職就立下全國技藝競賽的目標，並在專題製作創意組、工科技藝賽場上展現創意與技術的融合，成為技職教育與校家師生共育精神的最佳代言。」

指導老師廖庭堅表示: 「劉宗威從球場少年轉向技職舞台的過程，讓我看見他以運動員般的自律，把每一天的練習當成比賽重播，從反覆練習、調整節奏、到每天設定小目標，他把自律融入職人精神，也將『每天學一件新事』化為信念。 這份沉著穩重、自己掌握訓練節奏的態度，是他從困境翻轉的關鍵。」

民雄農工洪芳芷校長表示，「民雄農工秉持技職教育的初心，始終相信每個孩子都有適性發光的場域。學校有專業優秀的教師，結合業師、導師與家長的陪伴，讓學生在技術練習的過程中逐步找到自己的節奏與自信。學校重視適性揚才，鼓勵學生根據興趣與天賦選擇方向，並把每一次比賽訓練視為真實職場的模擬現場；從黃聖堯專注修車、劉宗威自律投入噴漆的故事，我看到民雄農工以適性發展為核心，讓孩子的期待與目標被看見、被培養、被肯定。未來也會持續提供多元資源與溫暖陪伴，讓每位學生都能在技職舞台展現最閃亮的一面。

